به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن‌پور گفت: در پی صدور حکم جلب سراسری برای یکی از مفسدان و اخلالگران کلان اقتصادی به اتهام انجام ندادن تعهدات ارزی ناشی از صادرات، دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی گیلان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه میزان تعهدات ارزی ایفا نشده این متهم ۶۷ ساله بیش از ۱۹ میلیون دلار، حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فنی، مخفیگاه متهم را در شهرستان رشت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سردار حسن‌پور با اشاره به انتقال متهم به پلیس آگاهی، افزود: پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی و مفسدان بازار ارز قاطعانه و بدون اغماض برخورد می‌کند.