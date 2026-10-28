پیام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخبگان و مدال‌آوران عرصه‌های علمی و ورزشی، با استقبال گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، موجی از پیام‌های تحسین‌آمیز و شادی در فضای مجازی در واکنش به پیام رهبر انقلاب به افتخارآفرینان کشور شکل گرفت. کاربران با اشاره به درخشش نخبگان در عرصه‌های علمی و موفقیت ورزشکاران در میدان‌های رقابت، این پیام را نمادی از حمایت مقام معظم رهبری از تخصص و تلاش جوانان دانستند.

(گزارش فاطمه استادی)