به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق و در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه ۲ تیم راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم گل گهر سیرجان (تیم چهارم لیگ برتر ایران) به عنوان نماینده ایران معرفی شد، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم است. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

*** هفته سوم:

** منطقه غرب:

* گروه یک:

- چهارشنبه ۶ آبان:

نسف قرشی ازبکستان - الکویت کویت

- در تیم الکویت علی پور دارا هافبک ایرانی عضویت دارد.

الخالدیه بحرین - الوحده امارات

- در تیم الوحده امارات محمد قربانی مدافع و مبین دهقان هافبک ایرانی عضویت دارد.

- تیم الوحده امارات با ۶ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های الکویت کویت با ۳، نسف قرشی ازبکستان و الخالدیه بحرین با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه دو:

- چهارشنبه ۶ آبان:

گل گهر سیرجان ایران - آرکاداغ ترکمنستان (ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه هیسور تاجیکستان - داور: نصرالله خبیراف از تاجیکستان)

- تیم گل‌گهر سیرجان ایران پیش از این برابر تیم الجزیره امارات به تساوی بدون گل رسید و با ۲ گل از المحرق بحرین شکست خورد.

الجزیره امارات - المحرق بحرین

- تیم الجزیره امارات با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های المحرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان با ۳ و گل‌گهر سیرجان ایران با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه سه:

- چهارشنبه ۶ آبان:

النهضة عمان - الریان قطر

الفیصلی اردن - التعاون عربستان

- تیم التعاون عربستان با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های الفیصلی اردن و الریان قطر با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم النهضة عمان با یک امتیاز چهارم است.

* گروه چهار:

السیب عمان ۰ - ۰ ایست بنگال هند

الشرطه عراق ۱ - ۱ الحسین اردن

- تیم الشرطه عراق با ۷ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های الحسین اردن با ۵ و ایست بنگال هند با ۲ امتیاز دوم و سوم هستند و السیب عمان با یک امتیاز چهارم است.

** منطقه شرق:

* گروه پنج:

- چهارشنبه ۶ آبان:

دِکنگ ویِتل ویتنام - اف سی سئول کره جنوبی

پرسیب باندونگ اندونزی - ملبورن ویکتوری استرالیا

- تیم پرسیب باندونگ اندونزی با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های ملبورن ویکتوری استرالیا با ۴ و دِکنگ ویِتل ویتنام با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اف سی سئول کره جنوبی بدون امتیاز چهارم است.

* گروه شش:

- پنج شنبه ۷ آبان:

آدلاید یونایتد استرالیا - لاین سیتی سیلرز سنگاپور

تای پو هنگ کنگ - پاتوم یونایتد تایلند

- تیم آدلاید یونایتد استرالیا با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های لاین سیتی سیلرز سنگاپور با ۴ و پاتوم یونایتد تایلند با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم تای پو هنگ کنگ بدون امتیاز چهارم است.

* گروه هفت:

- پنج شنبه ۷ آبان:

تمپینس راورز سنگاپور - سوآی رینگ کامبوج

شانگهای شن هوآ چین - ماچیدا زلویا ژاپن

- تیم‌های ماچیدا زلویا ژاپن با ۶ و شانگهای شن هوآ چین با ۴ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم‌های سوآی رینگ کامبوج با یک و تمپینس راورز سنگاپور بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه هشت:

- پنج شنبه ۷ آبان:

گانگ وون کره جنوبی - کوچینگ سیتی مالزی

پنوم پن کراون کامبوج - کیچی هنگ کنگ

- تیم پنوم پن کراون کامبوج با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های کیچی هنگ کنگ با ۲ و گانگ وون کره جنوبی و کوچینگ سیتی مالزی با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.