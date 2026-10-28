به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بوم ایران، طرحی ملی است که با هدف معرفی هرچه بهتر بازی‌های بومی و محلی، در سراسر کشور اجرا می‌شود.

در خراسان شمالی، بعضی از روایت‌های تاریخی نه در کتاب‌ها، بلکه در میدان‌های خاکی، میان هیاهوی تماشاگران و در دل بازی‌های بومی و محلی زنده مانده‌اند؛ بازی‌هایی که ریشه در زندگی، آداب و رسوم و هویت مردمان این سرزمین دارند.

کشتی با چوخه یکی از شناخته‌شده‌ترین جلوه‌های این میراث فرهنگی است؛ ورزشی ریشه‌دار که در بسیاری از مناسبت‌ها، هزاران نفر را برای تماشای رقابت پهلوانان گرد هم می‌آورد و جلوه‌ای از روحیه پهلوانی، جوانمردی و همبستگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

در کنار ورزش پرطرفدار کشتی باچوخه ، بازی‌هایی همچون لَنگ (ورزش ویژه خراسان شمالی) نیز بخشی از فرهنگ بومی منطقه را بازتاب می‌دهند؛ بازی‌هایی که با الهام از شیوه زندگی عشایری و تجربه زیسته مردم شکل گرفته‌اند و نسل به نسل، سینه‌به‌سینه و در دل زندگی روزمره انتقال یافته‌اند.

این بازی‌ها تنها سرگرمی و رقابت نیستند؛ هر کدام بخشی از حافظه تاریخی مردم خراسان شمالی‌اند؛ نشانه‌هایی از شیوه زندگی گذشتگان، پیوند‌های اجتماعی و فرهنگی که با گذر زمان همچنان ارزش خود را حفظ کرده‌اند.

امروز، پاسداشت و معرفی این میراث بومی، فرصتی برای پیوند نسل جدید با گذشته و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی است؛ سرزمینی که در بازی‌های محلی آن، هنوز صدای تاریخ و فرهنگ مردمانش به گوش می‌رسد.