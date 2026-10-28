مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با استناد به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، بر ممنوعیت معاملات امتیاز و حقوق مربوط به واحد‌های طرح‌های حمایتی تأمین مسکن پیش از نصب انشعابات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین فر با اشاره به ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفت: بر اساس این ماده قانونی، به‌منظور کاهش التهابات بازار مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازانه، واحد‌های در حال احداث در طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، از جمله اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن، محدودیت‌هایی برای نقل‌وانتقال امتیاز و حقوق مربوط به این واحد‌ها تعیین شده است.

وی افزود: مطابق این قانون، واحد‌های مشمول ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن که به‌صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، مشمول شروط و محدودیت‌های قانونی در زمینه نقل‌وانتقال هستند و متقاضیان در قرارداد واگذاری، به‌صورت سلب حق، ملزم می‌شوند تا پیش از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر (کنتور) برق و یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، هرکدام که زودتر محقق شود، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان و امتیاز ثبت‌نام را جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نداشته باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است گفت: همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مربوط به این نقل‌وانتقالات، منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی درباره رعایت شروط و قیود قانونی است.

شاهین‌فر ادامه داد: بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مقرر در این ماده انجام شوند، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی برای انتقال وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند و همچنین دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی، شامل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل‌وانتقال در مراحل مختلف اجرایی و چگونگی تبادل اطلاعات میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌شود