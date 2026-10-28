رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران با اشاره به نقش دانشگاهیان در آسیب‌شناسی مسئولیت اجتماعی با حفظ نقش ترویجی و تقویت‌کنندگی علمی گفت: مسئولیت اجتماعی در فرهنگ «ایرانی – اسلامی» ما یک مفهوم چند بعدی و ریشه‌داری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد ولدخانی، رئیس سازمان جهاد د انشگاهی تهران، در نخستین نشست شورای سیاستگذاری دومین همایش تجارب مسئولیت اجتماعی ایران با حضور دکتر علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی و دکتر زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در سالن جلسات دفتر مرکزی با اشاره به بیت بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، در ادامه اظهار کرد: در احادیث و روایات دینی هم از حضرت رسول (ص) داریم که مومنان در رحمت و محبت مانند یک بدن هستند.

وی، با بیان این‌که مسئولیت اجتماعی در فرهنگ «ایرانی – اسلامی» ما یک مفهوم چند بعدی و ریشه‌داری است، گفت: در سازمان جهاد دانشگاهی تهران هم برگرفته از همین فرهنگ مترقی یک مسئولیت در نهان این موضوع است در سازمان جهاد دانشگاهی تهران یک گروه پژوهشی و یک مرکز مرتبط با آن با سال‌ها سابقه فعالیت داریم.

حسین وفاپور دبیر اجرایی همایش، ضمن تشکر از تمامی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در همایش اول شرکت داشتند و درخواست از آنها جهت مشارکت بیشتر در همایش دوم، برگزاری همایش را در راستای مأموریت اصلی جهاد دانشگاهی به عنوان رابط بین دانشگاه و جامعه و صنعت عنوان و خاطرنشان کرد که در این همایش تلاش داریم ضمن بررسی ابعاد مفهومی و بنیادین حوزه مسئولیت اجتماعی، با ارائه تجارب برنامه‌های مسئولیت اجتماعی در میان عموم دانشگاهیان، مشارکت علمی و اجرایی بیشتر آنها را در این حوزه ترغیب کرده و زمینه حضور هرچه بیشتر آنها در این عرصه را فراهم کنیم.

وی، افزود: دانشگاهیان می‌توانند با نگاه انتقادی و آسیب‌شناسانه به این موضوع، ضمن ترویج هرچه بیشتر آن، از نظر علمی و اجرایی نیز به تقویت این حوزه در کشور بپردازند. در همایش سال گذشته در کنار برگزاری همایش علمی، نمایشگاهی از تجارب و دستاورد‌های شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف برگزار شد که مخاطبان همایش را با تجارب آنها در حوزه مسئولیت اجتماعی آشنا کرد و امید می‌رود این برنامه در همایش دوم نیز اجرا شود.

همایش‌ها فرصتی مناسب برای تعامل فکری و انتقال تجارب است

دکتر غلامرضا غفاری، دبیر علمی همایش و رئیس فعلی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هم گفت: همایش‌ها فرصتی برای تعامل فکری و انتقال تجارب است و در این همایش عرصه تجارب مسئولیت اجتماعی در کشور است. درباره اهمیت مسئولیت اجتماعی هم از دو ساحت می‌توان به آن پرداخت تجربه نشان داده است بدون مسئولیت اجتماعی مسیر رشد و توسعه پیشرفت دچار انحراف می‌شود جوامع دریافته‌اند که با نادیده گرفتن این امر بسیار مهم و اساسی در حیات اجتماعی به‌جای مواجه مثبت با پیامد‌ها با آسیب‌ها و عدم توازن‌هایی مواجه می‌شوند. امروزه مسئولیت اجتماعی برای همه جوامع حائز اهمیت است.

وی، با اشاره به غفلت برنامه‌های توسعه‌ای به موضوع مسئولیت اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع سبب شده حتی نسبت به مسائل فرهنگی و سیاسی دچار انحراف شویم موضوع مسئولیت اجتماعی از کوچکترین واحد اجتماع یعنی فرد تا بزرگترین واحد‌های اجتماعی مطرح است برگزاری چنین همایش‌هایی فرصت لازم را برای دقت بیشتر در امر مسئولیت اجتماعی فراهم می‌کند.

دانشگاه نمی‌تواند با بی‌اعتنایی به مسایل پیرامونی خود سودمند باشد

محمدهادی عسگری معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کار هم با اشاره به خدمات دکتر غفاری در وزارت علوم که ترم اجتماعی با عنوان دانشگاه اجتماعی، دانشگاه موثر و دانشگاه سودمند را طرح کردند، گفت: این بدان معناست که دانشگاه نمی‌تواند با بی‌اعتنایی به مسایل پیرامونی خود موثر و سودمند باشد اگر در شاخص‌های رفاهی و شاخص‌هایی نظیر نسبت استاد به دانشجو و دیگر شاخص‌ها رتبه خوبی هم داشته باشیم، اما نسبت به مسائل زیست محیطی، ترافیک، آلاینده‌ها اشتغال و سرمایه اجتماعی بی‌تفاوت باشیم دانشگاه دانشگاه بی‌مسئولیتی خواهیم بود.

وی گفت: در ایران مسئولیت اجتماعی بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی دنبال می‌شود و اغلب شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی بار این موضوع را به دوش می‌کشند. اگر در توجه به مسئولیت اجتماعی به بعد حق ذی‌نفعان که عمدتاً کارگران هستند توجه نشود می‌تواند سطحی از اتلاف هزینه را داشته باشد با داشته‌ها و دستاورد‌های نخستین همایش باید به مدلی که در عصر اقتصاد‌های دانش‌بنیان شکل گرفته برسیم؛ باید رابطه خطی و سنتی کنار گذاشته شود و به یک رابطه زیست‌بوم محور و هم‌افزایی ساختاری برسیم.

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی در کمیسیون فرهنگی اجتماعی هیأت دولت

دکتر هاشم واعظی، عضو هیأت علمی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با اعتقاد به این‌که باور نداشتن به مسئولیت اجتماعی گرفتاری‌هایی را به‌همراه دارد، افزود: آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی با حضور صاحب‌نظران در کمیسیون فرهنگی اجتماعی هیأت دولت با ۴۸۰ نفر ساعت کار کارشناسی بررسی شد؛ این سند به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد به گواهی افراد، برگزاری همایش و پیش‌نشست‌ها نقش عمده‌ای در تدوین این آیین‌نامه داشته است.

وی، با بیان این‌که سند تاب‌آوری در حال ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی است گفت: این مدل مبتنی بر یک مدل علمی است اگر شرکت‌ها و سازمان‌ها هم بتوانند سند تاب‌آوری اجتماعی را مبتنی بر مأموریت‌هایی که بر دوش سازمان‌ها نهاده شده و یا مأموریت‌هایی که قرار بود در شرایط بحران از عهده آن برآیند بر نیامده باشند این دو را با هم ببینیم در آن زمان است که جایگاه مفهوم مسئولیت اجتماعی در دومین همایش مشخص می‌شود.

دکتر مرتضی بخشایش مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو، با اشاره به رویکرد این همایش که رویکرد بررسی تجارب است، اشاره کرد: این همایش از این جهت که تجارب و خلاقیت‌ها و کار‌های ابتکاری را بیان می‌کند حائز اهمیت است و فرصتی برای آموزش و اشتراک‌گذاری تجارب را فراهم می‌کند تا دیگران با الهام از این تجارب کار‌های مشابهی انجام دهند. در دل این تجارب پیشنهاد‌های خوبی برای چنین کار‌هایی به دست می‌آید اگر بتوان یک چارچوبی را برای اینکه این تجارب در واقع به چه صورتی ارائه بشود و تسهیل‌گری شود فراهم شود دستاورد مناسبی است. اشتراک‌گذاری این تجارب هرچند کوچک سازمان خود، می‌تواند مسیری برای کار‌های بزرگ در کشور ایجاد کند.

رقم خوردن تحولات بزرگ در کشور از طریق ارائه آموزش و مستندسازی حوزه مسئولیت اجتماعی

وی ادامه داد: می‌توان با ارائه آموزش‌هایی از طریق همایش به شرکت‌ها و سازمان‌ها و مستندسازی در حوزه مسئولیت اجتماعی و ارائه تجارب مسئولیت اجتماعی، تحولات بزرگی در کشور را رقم زد.

دکتر آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت و معدن هم با اعلام آمادگی سازمان خود جهت مشارکت در همایش، اظهار کرد که لازم است زودتر عناوین، سرفصل‌ها و محور‌های همایش مشخص شود تا هر سازمان نقش خود را در بخش‌های مختلف علمی و ترویجی همایش مشخص کرده و مشارکت جدی و بیشتری داشته باشد و برای بخص خصوصی خروجی همایش مهم است که مورد استفاده این بخش‌ها قرار گیرد.

در ادامه دکتر محمد سلگی مدیر مسئولیت اجتماعی سازمان رفاه اجتماعی شهرداری تهران، گفت: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی از سال ۹۶ مصوبه شورای شهر را دارد و محل اجرای آن هم سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی است تاکنون فعالیت‌های خوبی هم در طول سال‌های مختلف در حوزه عملکردی، تعیین شاخص‌ها و برنامه‌ریزی‌ها داشته است. در حوزه شهری هم کنشگری کرده و شهرداری تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی در ایام جنگ انصافاً خوب عمل کرده است و پای کار بود.