به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مصاحبه داوطلبان طرح «بورس صنعت و مشاغل» برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، امروز چهارشنبه و فردا پنج‌شنبه ۶ و ۷ آبان در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: بر اساس تفاهم نامه‌های امضاشده میان واحد‌های اقتصادی و صنعتی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، تعداد ۱۰۸ نیاز فناورانه و شغلی صنایع در رشته‌های مختلف از جمله مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، حسابداری، مدیریت بازرگانی و صنعتی، زبان روسی، شیمی کاربردی، حسابداری، مهندسی عمران و طراحی صنعتی به دانشگاه اعلام شد.

باقری‌خلیلی ادامه داد: معاونت آموزشی دانشگاه پس از دریافت این ظرفیت‌ها، آنها را برای ثبت در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد و داوطلبان با آگاهی از این فرصت ارزشمند و با انگیزه برخورداری از مزایای بورس حین تحصیل، این کدرشته‌محل‌ها را انتخاب کردند.

وی با اشاره به آمار این دوره تاکید کرد: در این فرایند، ۴۹۳ داوطلب دارای شرایط سهمیه بورس از ۱۳ شرکت و واحد صنعتی با یکدیگر رقابت می‌کنند و در پایان، نتایج این مصاحبه‌ها که با حضور مدیران ارشد واحد‌های اقتصادی و مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار می‌شود، به سازمان سنجش اعلام شده و برگزیدگان نهایی به‌عنوان دارندگان رسمی بورس صنعت شناخته خواهند شد.

باقری خلیلی گفت: طرح بورس صنعت و مشاغل که در راستای مهارت‌محور شدن آموزش عالی، توسعه پیوند میان دانشگاه و جامعه و پاسخ به نیاز‌های واقعی بازار کار کشور اجرا می‌شود، رویکردی نوآورانه در نظام آموزشی است. فلسفة اصلی این طرح، تبدیل دانشگاه‌ها از مراکز فقط تئوریک به بستر‌هایی کارآمد برای تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز بخش خصوصی و صنعتی است.

معاون آموزشی دانشگاه مازندران همچنین تضمین اشتغال و آینده شغلی، مهارت‌آموزی همزمان با تحصیل، حمایت مالی و انگیزشی، نداشتن بار مالی برا دولت و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، صنعتی و اقتصادی برای اشتغال نخبگان را از مزایای بورس صنعت و مشاغل برشمرد.