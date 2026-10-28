در جلسه کارگروه ماده ۱۱ آب کشاورزی آذربایجان‌غربی راهکار‌های تأمین آب شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد ماکو و دست فوژان نظرخان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارگروه ماده ۱۱ آب کشاورزی استان به ریاست سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی و با هدف بررسی راهکار‌های تأمین آب شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد ماکو و دست فوژان نظرخان برگزار شد.

در این جلسه تکمیل نواقص باقیمانده شبکه آغ‌چای در دشت نازک و تأمین هزینه‌های انشعاب برق ایستگاه‌های پمپاژ شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی شمال استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.