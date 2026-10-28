به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به گفته امیر یوسفی، در شرایط افزایش هزینه مواد اولیه و محدود شدن نقدینگی، اولویت باید جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین منابع موردنیاز برای ادامه کار آن‌ها باشد.



وی افزود: فعالان اقتصادی معتقدند در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از بنگاه‌های فعال و تسهیل دسترسی آن‌ها به منابع مالی می‌تواند به حفظ اشتغال و تداوم تولید کمک کند.



نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران گفت: یکی از راهکارهای حمایت از بنگاه‌ها، تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران است.

یوسفی ادامه داد: دولت می‌تواند در مواردی که امکان‌پذیر است، بدهی بنگاه‌ها به دستگاه‌های دولتی، از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی را با مطالبات آن‌ها تهاتر کند تا فشار مالی بر واحدهای اقتصادی کاهش یابد.