دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تصمیم برای تقویت جایگاه انجمن اولیا و مربیان از طریق تشکیل سازمانی مستقل و بررسی پیشنهاد افزایش حداقل تراز پذیرش دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلال موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، در تشریح موضوعات مطرح‌شده در هشتادوهفتمین جلسه این ستاد افزود: در این جلسه دو دستور بسیار مهم بررسی شد که یکی از آنها به موضوع سازمان انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش و دیگری به موضوع پذیرش دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان اختصاص داشت.

ضرورت تقویت جایگاه خانواده در تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت بر نظام تعلیم و تربیت

موسوی با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده در نظام تعلیم و تربیت گفت: بر اساس مبانی دینی ما، خانواده و والدین نقش اساسی در تربیت فرزندان دارند. همچنین بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، خانواده و اولیای دانش‌آموزان یکی از ارکان مهم تربیت به شمار می‌روند.

وی افزود: با وجود تأکید مبانی دینی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر نقش خانواده، در شرایط فعلی جایگاه انجمن اولیا و مربیان در نظام آموزش و پرورش وضعیت مطلوبی ندارد و این مجموعه از جایگاه مناسبی در حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت برخوردار نیست.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اولیای دانش‌آموزان که مهم‌ترین دغدغه‌های تربیتی را دارند و نقش اساسی در تربیت فرزندان ایفا می‌کنند، در نظام تعلیم و تربیت کشور آن‌گونه که باید نقش‌آفرین نیستند.

موسوی با تأکید بر ضرورت اصلاح این وضعیت تصریح کرد: بر اساس مبانی دینی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تصمیم بر این شد که نقش خانواده در نظام تعلیم و تربیت بسیار پررنگ‌تر شود و سازمان مستقلی تشکیل شود که بتواند زمینه نقش‌آفرینی مؤثر خانواده‌ها را در نظام آموزش رسمی کشور فراهم کند.

وی درباره اهداف تشکیل این سازمان توضیح داد: هدف آن است که خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان بتوانند در حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و نظارت نقش مؤثرتری داشته باشند و احساس کنند که علاوه بر اسناد بالادستی، در آیین‌نامه‌ها و قوانین نیز برای مشارکت و نقش‌آفرینی آنان جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده است.

بررسی پیشنهاد افزایش حداقل تراز پذیرش دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به دومین دستور جلسه اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر مورد بررسی در این جلسه، دانشگاه فرهنگیان و شرایط پذیرش دانشجومعلمان در این دانشگاه بود.

موسوی با اشاره به وضعیت جذب دانشجومعلمان در سال‌های اخیر اظهار کرد: خوشبختانه در چند سال گذشته ورودی‌های بسیار خوبی جذب دانشگاه فرهنگیان شده‌اند و داوطلبان مستعد و بااستعداد با رتبه‌های تک‌رقمی، دورقمی و سه‌رقمی و تراز‌های علمی بالا، این دانشگاه را برای تحصیل و ورود به حرفه معلمی انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: در این جلسه گزارشی از سوی مجموعه آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی ارائه شد که در آن روند جذب دانشجومعلمان در چند سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته بود.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بر اساس این بررسی‌ها، پیشنهادی مبنی بر افزایش حداقل تراز علمی مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان مطرح شد.

موسوی با اشاره به اینکه حداقل تراز پذیرش تاکنون پنج هزار بوده است، گفت: پیشنهاد ارائه‌شده این است که حداقل تراز سابقه تحصیلی به پنج هزار و ۵۰۰ افزایش یابد و حداقل تراز مربوط به کنکور و آزمون سراسری نیز به شش هزار تا شش هزار و ۵۰۰ برسد. وی تأکید کرد که این موضوع در قالب پیشنهاد افزایش سطح حداقل تراز‌های علمی پذیرش دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان مطرح شد و مورد موافقت اعضای ستاد تعلیم و تربیت قرار گرفت.