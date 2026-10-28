هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، زنگ پدافند غیرعامل با شعار «پدافند مردم‌محور، ایران پایدار» در بیش از دو هزار مدرسه خراسان جنوبی نواخته شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، زنگ پدافند غیرعامل در بیش از دو هزار مدرسه خراسان جنوبی با هدف ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل، افزایش آگاهی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با اهمیت آمادگی و پیشگیری در برابر تهدید‌ها و نقش موثر مردم در حفظ و حراست از دستاورد‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی نواخته شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی، در این مراسم با اشاره به برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل گفت: در این هفته، برنامه‌های مختلفی در سطح استان برگزار می‌شود.

شرافتی افزود: پدافند غیرعامل با تأکید بر پیشگیری، کاهش آسیب‌پذیری و افزایش آمادگی در برابر تهدیدها، نقش مهمی در حفظ امنیت و پایداری جامعه دارد و آموزش این اصول به دانش‌آموزان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فرهنگ ایمنی و مسئولیت‌پذیری در جامعه باشد.