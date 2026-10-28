معاون پرستاری وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر نظام سلامت برای مقابله با حوادث و بحران‌ها، بر سازماندهی نیروهای داوطلب پرستاری، تقویت گروه‌های واکنش سریع و تداوم آموزش‌های علمی و مهارتی تأکید کرد. این موضوع در وبینار «هم‌افزایی تیم‌های داوطلب پرستاری کشور» با مشارکت نزدیک به ۴ هزار نفر از مدیران پرستاری و پرستاران داوطلب سراسر کشور مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر نقش کلیدی پرستاران در مدیریت بحران، آمادگی مستمر نیروهای انسانی نظام سلامت را از الزامات پاسخ مؤثر به حوادث و شرایط اضطراری دانست و خواستار تقویت سازوکارهای سازماندهی و آموزش پرستاران داوطلب شد.

وی در وبینار «هم‌افزایی تیم‌های داوطلب پرستاری کشور» با اشاره به موقعیت حادثه‌خیز ایران و تجربه بحران‌های اخیر اظهار کرد: اگرچه ساختارهای مدیریت بحران در نظام سلامت تعریف شده و مسئولیت بخش‌های مختلف مشخص است، حفظ آمادگی عملیاتی، برگزاری منظم مانورها و ارتقای توانمندی نیروهای انسانی باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

آمادگی پرستاران؛ ضرورتی برای پاسخ مؤثر به بحران‌ها

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به حوادثی همچون انفجار بندر شهید رجایی و دیگر بحران‌های اخیر کشور افزود: این رویدادها ضرورت آمادگی همه بخش‌های نظام سلامت، به‌ویژه گروه‌های پرستاری، را بیش از پیش نمایان کرده است. حضور مؤثر در صحنه بحران مستلزم برخورداری از دانش تخصصی، مهارت‌های عملی و توانمندی مدیریتی است.

عبادی با بیان اینکه نیروی انسانی توانمند و آماده یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران به شمار می‌رود، تصریح کرد: تجربه‌های اخیر نشان داده است که آمادگی کادر سلامت، به‌ویژه پرستاران، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات درمانی در شرایط دشوار دارد. بر همین اساس، باید ضمن استفاده از تجربه‌های گذشته، فرایندهای موجود بازنگری و تقویت شوند و آموزش‌های تخصصی موردنیاز با جدیت بیشتری ادامه یابند.

سازماندهی نیروهای داوطلب و تقویت گروه‌های واکنش سریع

وی سازماندهی پرستاران داوطلب و تشکیل گروه‌های واکنش سریع را از اولویت‌های مهم آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بحران‌ها برشمرد و گفت: شناسایی نیروهای آماده خدمت، فراخوان و سازماندهی داوطلبان و ارتقای سطح دانش و مهارت آنان می‌تواند ظرفیت پاسخ‌گویی نظام سلامت را در حوادث و شرایط اضطراری افزایش دهد.

عبادی تأکید کرد که فعالیت داوطلبانه در حوزه پرستاری باید در چارچوبی منسجم و هماهنگ دنبال شود تا نیروهای آموزش‌دیده بتوانند متناسب با نیازهای هر حادثه، نقش مؤثری در ارائه خدمات سلامت ایفا کنند.

ضرورت هماهنگی بین‌بخشی در مدیریت بحران

معاون پرستاری وزارت بهداشت همچنین بر اهمیت تعامل میان بخش‌های مختلف نظام سلامت و سایر دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و گفت: پرستاری بخشی از مجموعه گسترده نظام سلامت است و ایفای مؤثر مسئولیت‌های آن در شرایط بحرانی، به هماهنگی و آمادگی مشترک با سایر بخش‌ها نیاز دارد.

وی بهره‌گیری از تجربه‌های موجود، انتقال دانش و تبادل آموخته‌ها را از عوامل مؤثر در ارتقای آمادگی تیم‌های پرستاری دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و تقویت ظرفیت‌های تخصصی، نظام سلامت بتواند در مواجهه با حوادث و بحران‌ها خدماتی هماهنگ‌تر و اثربخش‌تر ارائه دهد.

عبادی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مستمر و شبانه‌روزی پرستاران کشور، بر ضرورت تداوم برنامه‌های آمادگی و حمایت از مشارکت سازمان‌یافته نیروهای داوطلب در مدیریت بحران تأکید کرد.

وبینار «هم‌افزایی تیم‌های داوطلب پرستاری کشور» با هدف تقویت ارتباط میان نیروهای داوطلب، تبادل تجربیات و ارتقای آمادگی حرفه‌ای پرستاران برای مشارکت سازمان‌یافته در پاسخ به حوادث و بحران‌ها، با حضور مجازی نزدیک به ۴ هزار نفر از مدیران پرستاری و پرستاران داوطلب سراسر کشور برگزار شد.