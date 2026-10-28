به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۱ مارتین لاندالوس از اسپانیا (ست‌ها: ۷ - ۵، ۳ - ۶ و ۷ - ۶)

فلاویو کوبولی از ایتالیا ۲ - ۱ گریگور دیمیتروف از بلغارستان

آدریان مانارینو از فرانسه ۲ - ۱ خوآن ایگناسیو بوس از پرو

کامرون نوری از انگلیس ۲ - ۰ فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین

تامی پل از آمریکا ۲ - ۰ آندری روبلف از روسیه

کارلوس آلکاراس از اسپانیا ۲ - ۰ کارن خاچانوف از روسیه (۶ - ۴ و ۷ - ۶)

آرتور فری از انگلیس، مارتئو برتینی از ایتالیا، لرنر تین از آمریکا، آلکس دمینور از استرالیا، یاکوب منشیک از چک و لوچانو داردری از ایتالیا نیز به دور دوم صعود کردند.