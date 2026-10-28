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دور نخست مسابقات تنیس ۵۰۰ امتیازی و ۲ میلیون و ۷۹۷ هزار دلاری آزاد وین دیروز در اتریش ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۱ مارتین لاندالوس از اسپانیا (ستها: ۷ - ۵، ۳ - ۶ و ۷ - ۶)
فلاویو کوبولی از ایتالیا ۲ - ۱ گریگور دیمیتروف از بلغارستان
آدریان مانارینو از فرانسه ۲ - ۱ خوآن ایگناسیو بوس از پرو
کامرون نوری از انگلیس ۲ - ۰ فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین
تامی پل از آمریکا ۲ - ۰ آندری روبلف از روسیه
کارلوس آلکاراس از اسپانیا ۲ - ۰ کارن خاچانوف از روسیه (۶ - ۴ و ۷ - ۶)
آرتور فری از انگلیس، مارتئو برتینی از ایتالیا، لرنر تین از آمریکا، آلکس دمینور از استرالیا، یاکوب منشیک از چک و لوچانو داردری از ایتالیا نیز به دور دوم صعود کردند.