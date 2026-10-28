پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و ابداعات دانش‌آموزی امسال با رویکرد استانی و در رشته‌های خلاقیت شهری، برنامه‌ریزی و هوش مصنوعی، رباتیک و بازی‌های فکری برگزار می‌شود؛ علاقه‌مندان تا دهم آبان‌ماه برای ثبت‌نام در این رقابت علمی و فناورانه فرصت دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، پانزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و ابداعات دانش‌آموزی امسال با رویکرد استانی و در رشته‌های خلاقیت شهری، برنامه‌ریزی و هوش مصنوعی، رباتیک و بازی‌های فکری برگزار می‌شود. مسابقات ابتکارات و ابداعات دانش‌آموزی با هدف شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد در حوزه نوآوری و فناوری، هر ساله در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در پانزدهمین دوره این مسابقات، دانش‌آموزان در رشته‌های خلاقیت شهری، برنامه‌ریزی و هوش مصنوعی، رباتیک و بازی‌های فکری به رقابت خواهند پرداخت. بر اساس برنامه اعلام‌شده، مهلت ثبت‌نام در این دوره از مسابقات تا دهم آبان‌ماه تعیین شده است و رقابت‌ها نیز روز‌های ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

این رویداد فرصتی برای شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزی، تقویت خلاقیت و پرورش ایده‌های نوآورانه در زمینه علم و فناوری به شمار می‌رود.