عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با ارسال نامه‌ای به دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، از همکاری و پوشش مناسب «ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور» در مهرماه ۱۴۰۵ قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون رئیس‌جمهور در این نامه ، توسعه جوامع روستایی و عشایری را مستلزم عزم ملی و هم‌افزایی دستگاه‌ها دانست و برگزاری شایسته این نمایشگاه را جلوه‌ای درخشان از بازتاب ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این جوامع اصیل برشمرد.

حسین‌زاده در ادامه، حمایت‌های رئیس سازمان صداوسیما و تلاش‌های مدیران و همکاران رسانه ملی، به‌ویژه شبکه‌های یک، دو و سه سیما و میز روستای خبرگزاری صداوسیما را مایه دلگرمی برگزارکنندگان و نشانه‌ای از اهتمام این مجموعه به ارتقای جایگاه روستا‌ها و مناطق محروم ارزیابی کرد و مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز داشت.