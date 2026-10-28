به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، نماینده پاکستان در سازمان ملل با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، خواستار خویشتنداری همه طرف ها، پرهیز از اقدامات تنش زا و حل اختلافات از طریق دیپلماسی شد و بر ضرورت فعالیت مستقل و فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد.

روزنامه «داون» پاکستان گزارش داد که «عثمان جدون» نماینده پاکستان در سازمان ملل، روز سه شنبه در نشست شورای امنیت درباره ایران و منع اشاعه هسته‌ای، با اشاره به وخامت اوضاع پیرامون پرونده هسته‌ای ایران، اعلام کرد افزایش تنش‌ها و نبود اجماع در شورای امنیت، ضرورت دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی افزود: پاکستان همچنان از وخامت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران نگران است و این شرایط بر روند بررسی موضوع، از جمله در شورای امنیت، تاثیر منفی گذاشته است.

نماینده پاکستان با درخواست از همه طرف‌ها برای خویشتنداری، درباره پیامد‌های اظهارات و اقدامات تنش زا هشدار داد و تاکید کرد که طرف‌های درگیر باید از مواضع و اقداماتی که خطر تشدید تنش و درگیری را افزایش می‌دهد، خودداری کنند و مسیری را برگزینند که صلح، امنیت و ثبات را برای همه تضمین کند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت رسیدگی تخصصی به مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، خواستار آن شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند بدون مانع و در چارچوب ماموریت فنی خود به فعالیت ادامه دهد.

جدون تصریح کرد: مسائل مربوط به اجرای تعهدات هسته‌ای باید از طریق نهاد‌های فنی ذی صلاح، از جمله آژانس و بدون سیاسی سازی بررسی شود؛ رویکردی که به گفته وی، باید با در نظر گرفتن حقوق و تعهدات طرف‌های ذیربط دنبال شود.

نماینده پاکستان در ادامه به تلاش‌های اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها، برقراری آتش بس و فراهم کردن زمینه مذاکرات اشاره کرد و تفاهمنامه امضاشده در اسلام آباد در ماه ژوئن را نمونه‌ای از امکان پیشرفت از مسیر دیپلماسی دانست.

وی گفت: این تفاهمنامه نشان می‌دهد که دستیابی به پیشرفت از طریق تعامل دیپلماتیک امکان پذیر است؛ پاکستان از حمایت قطر، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، چین و دیگر شرکای خود در این مسیر برخوردار بوده است.

جدون در پایان ابراز امیدواری کرد که دیپلماسی بار دیگر بتواند زمینه حل مسالمت‌آمیز اختلافات را فراهم کند.