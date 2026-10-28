رئیس دادگستری خوی با اشاره به وقوع بیش از ۱۴۰۰ فقره تصادف در نیمه نخست امسال بر لزوم برخورد قاطع با رانندگی بدون گواهینامه و ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش حوادث جاده‌ای تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس دادگستری خوی با اشاره به وقوع بیش از ۱۴۰۰ فقره تصادف در نیمه نخست امسال بر لزوم برخورد قاطع با رانندگی بدون گواهینامه و ضرورت فرهنگ سازی برای کاهش حوادث جاده‌ای تاکید کرد

حجت خبازخدایی رئیس دادگستری شهرستان خوی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد تصادفات رانندگی در این شهرستان به یک هزار و ۴۴۹ فقره رسیده است که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی این میزان تصادفات را نگران کننده دانست و افزود رانندگی بدون گواهینامه و بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی می‌تواند خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی برای خانواده‌ها به دنبال داشته باشد و تا زمانی که فرهنگ صحیح رانندگی در جامعه نهادینه نشود اقدامات مقطعی به تنهایی پاسخگوی این آسیب اجتماعی نخواهد بود.

رئیس حوزه قضایی خوی با اشاره به نقش موتورسیکلت‌ها در بروز حوادث ناگوار تصریح کرد استفاده از موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و رانندگی افراد زیر ۱۸ سال از جمله چالش‌های جدی است که باید با نظارت دقیق و آموزش‌های پیشگیرانه ساماندهی شود.

حجت الاسلام رشتبر دادستان عمومی و انقلاب خوی نیز در این جلسه بر ضرورت تعامل مستمر میان پلیس راه و پلیس راهور برای شناسایی عوامل خطر تاکید کرد و گفت پیشگیری از تصادفات صرفا با اقدامات انتظامی محقق نمی‌شود بلکه باید با ورود فعال آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها به حوزه فرهنگ سازی زمینه کاهش تخلفات و حوادث را فراهم کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد با پیگیری جدی مصوبات و استمرار همکاری دستگاه‌های مسئول نظارت بر موتورسیکلت‌های توقیفی و مصادره‌ای تشدید شود تا از بروز مشکلات ناشی از نبود نظارت کافی جلوگیری به عمل آید.