معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه در قم خبر داد و گفت: عملیات تزریق گاز به این مخزن، با عملکردی حدود ۳ درصد فراتر از برنامه، زودتر از موعد مقرر تکمیل شد و حجم گاز ذخیره‌ شده نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، از ثبت رکورد جدید ذخیره‌سازی گاز در مخزن سراجه خبر داد و گفت: عملیات تزریق گاز به این مخزن، با عملکردی حدود ۳ درصد فراتر از برنامه، زودتر از موعد مقرر تکمیل شد و حجم گاز ذخیره‌شده نیز نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.

توکلی گفت: با تکمیل زودهنگام عملیات تزریق گاز در مخزن سراجه، رکورد تازه‌ای در حجم گاز ذخیره‌شده در این مخزن برای استفاده در ماه‌های سرد سال جاری به ثبت رسید.

وی با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی گاز در پشتیبانی از شبکه سراسری در دوره اوج مصرف افزود: افزایش حجم ذخیره گاز در سراجه، در کنار همه اجزا مدیریت زنجیره تولید و توزیع گاز، پشتوانه‌ای برای کمک به تأمین پایدار گاز در فصل سرد است.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از تلاش کارکنان تأسیسات ذخیره‌سازی سراجه و مجموعه شرکت انتقال گاز ایران تصریح کرد: تحقق این دستاورد، حاصل تلاش مستمر کارکنان و هماهنگی بخش‌های عملیاتی صنعت گاز برای آمادگی هرچه بیشتر در آستانه ماه‌های سرد سال است.

توکلی با تأکید بر اینکه افزایش ذخیره‌سازی باید با مصرف بهینه همراه باشد، گفت: همراهی مردم در رعایت الگوی مصرف، و اقدامات موثر از جمله تنظیم دمای وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت انرژی، نقشی مهم در حفظ پایداری شبکه و تأمین گاز مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش کارکنان صنعت گاز در بخش‌های مختلف زنجیره از تولید، انتقال و توزیع، در کنار مشارکت مسئولانه مشترکان در مصرف بهینه، زمینه‌ساز عبور مطمئن‌تر از روز‌های سرد سال خواهد بود.