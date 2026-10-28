دانشگاهیان شیراز و مدیران دستگاه‌های اجرایی در نشست تخصصی با بررسی راهبرد‌های پیشگیری از خسارت‌های پدیده ال‌نینو، بر حفاظت از محیط زیست، زیرساخت‌ها و جان و مال مردم در برابر این پدیده تأکید کردند.

هم‌افزایی دانشگاهیان و مدیریت بحران فارس برای مقابله با پدیده ال‌نینو

هم‌افزایی دانشگاهیان و مدیریت بحران فارس برای مقابله با پدیده ال‌نینو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در نشست مشترک با دانشگاهیان شیراز با اشاره به ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی در برابر پدیده ال‌نینو، بر اهمیت اجرای برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

غلامی اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال وقوع مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو، تمرکز اصلی ستاد مدیریت بحران و دانشگاهیان بر اجرای برنامه‌های پیشگیرانه است.

وی با اشاره به لزوم جلوگیری از خسارت‌های احتمالی تصریح کرد: هدف‌گذاری اصلی، صیانت از محیط زیست، منابع طبیعی و حفظ جان و مال شهروندان است.