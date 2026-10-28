کنسرت «شب موسیقی آذربایجانی» با صدای ودود موذن و به رهبری وحید علی‌پور، ۱۳ آبان‌ماه با محوریت قطعات فولکلور آذربایجان، آثار آهنگسازان این منطقه و بخش‌هایی از اپراهای آذربایجانی، طی دو سانس در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ارکستر آلنام در کنسرت «شب موسیقی آذربایجانی» مجموعه‌ای از آثار موسیقی آذربایجان را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد. این برنامه با همراهی گروه کر هم‌سرا به رهبری کیانا خواجه و با حضور نوازندگان ارکستر برگزار خواهد شد.

در این کنسرت، قطعاتی از آثار آهنگسازان آذربایجانی اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به قطعات «لاله‌لر»، «آلا گوز»، «سنه ده قالماز» و «لیمان» اشاره کرد. همچنین بخش‌هایی از اپراهای شناخته‌شده آذربایجانی، از جمله «مشدی عباد»، «آرشین مال آلان» و «لیلی و مجنون»، در رپرتوار اجرایی این برنامه قرار دارد.

در این اجرا، بهرام بنیادی به‌عنوان کنسرت‌مایستر و نوازنده تار و رضا بنیادی به‌عنوان نوازنده کمانچه حضور دارند. تنظیم قطعات را نیز جواد آبراهان بر عهده دارد.

ودود موذن، خواننده موسیقی ایرانی و آذربایجانی، متولد سال ۱۳۳۹ در اردبیل است. او از کودکی با موسیقی مقامی آذربایجان آشنا شد و در ادامه، موسیقی ایرانی را نزد استادانی چون ناصح‌پور فراگرفت و آموزش موسیقی آذربایجانی را با بهره‌گیری از محضر استاد آغاخان عبدالله‌یف، پی گرفت.

کنسرت «شب موسیقی آذربایجانی» شامگاه سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه، در دوسانس از ساعت ۱۹ و ۲۲، در برج میلاد تهران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این برنامه می‌توانند به سایت تیوال به نشانی www.tiwall.com مراجعه کنند.