مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های فعال در حوزه قرآن تاکید کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش: توسعه آموزش عمومی قرآن

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش: توسعه آموزش عمومی قرآن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میکائیل باقری در گردهمایی دبیران کارگروه توسعه آموزش عمومی قرآن با اشاره به ضرورت آشنایی دبیران کارگروه‌ها با اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند توسعه آموزش عمومی قرآن کریم اظهار کرد: دبیران کارگروه‌ها علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی خود، در جایگاه سیاست‌گذاری، راهبری و تسهیل‌گری نیز قرار دارند و برای ایفای این نقش باید شناخت و اشراف کافی نسبت به ۵۲ اقدام پیش‌بینی‌شده در سند داشته باشند.

وی افزود: آشنایی با این اقدامات به دبیران کمک می‌کند تا ظرفیت‌های موجود را بهتر شناسایی کنند، از موازی‌کاری جلوگیری کنند و زمینه هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه آموزش قرآن را فراهم آورند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها، راهی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ضرورت تقویت کارِ گروهی در فعالیت‌های قرآنی بیان کرد: بسیاری از اهداف را می‌توان با بهره‌گیری از امکانات موجود و بدون تحمیل هزینه‌های جدید محقق کرد.

باقری با اشاره به ظرفیت مدارس و مراکز قرآنی برای تمرین و ارائه محفوظات قرآن‌آموزان گفت: برای نمونه، حوزه‌های علمیه دارای مدارس حفظ قرآن هستند و حافظان قرآن برای تثبیت آموخته‌های خود به فرصت‌هایی برای تمرین و ارائه محفوظات نیاز دارند. مدارس، دارالقرآن‌ها و کلاس‌های حفظ قرآن می‌توانند زمینه مناسبی برای استفاده از این ظرفیت باشند.

وی ادامه داد: این نمونه نشان می‌دهد که با شناسایی نیاز‌های مشترک و ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های فعال، می‌توان بدون نیاز به اختصاص منابع مالی جدید، از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اهداف آموزش عمومی قرآن استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پژوهشی استان‌ها برای اجرای اقدامات سند تأکید کرد و گفت: اجرای مطالعات جمعیت‌شناختی و تهیه اطلس وضعیت سواد قرآنی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیاز‌های مخاطبان کمک کند.

باقری با اشاره به اینکه آموزش عمومی قرآن محدود به دانش‌آموزان نیست، تصریح کرد: برای برنامه‌ریزی مؤثر باید وضعیت سواد قرآنی گروه‌های مختلف جامعه بررسی شود. این مطالعات می‌تواند مشخص کند که نیاز‌های آموزشی در کدام مناطق بیشتر است و منابع و برنامه‌ها باید با چه اولویتی اختصاص یابد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اعتباری کمیسیون برای اجرای اقدامات سند

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در تسهیل اجرای برنامه‌ها اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های مالی و اجرایی دستگاه‌های مختلف می‌تواند منابع بیشتری را برای پیشبرد فعالیت‌های قرآنی آموزش‌وپرورش فراهم کند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های قرآنی افزود: در دوره اخیر، بخشی از اعتبارات جذب‌شده از سوی کمیسیون به منابع قابل استفاده برای اجرای برنامه‌ها اضافه شده است و این موضوع امکان توسعه فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

باقری با تأکید بر ضرورت تعیین محل هزینه‌کرد اعتبارات کمیسیون خاطرنشان کرد: منابع اختصاص‌یافته به کمیسیون باید در راستای اجرای اقدامات سند توسعه آموزش عمومی قرآن هزینه شود. وظایف جاری دستگاه‌ها باید از محل اعتبارات مربوط به خودشان دنبال شود و منابع کمیسیون به پیشبرد اقداماتی اختصاص یابد که در چارچوب مأموریت‌های آن تعریف شده‌اند.

اقدامات سند توسعه آموزش عمومی قرآن در سطح استان‌ها نیز قابل اجراست

وی با تأکید بر اینکه دبیران کارگروه‌های استانی نباید اجرای اقدامات سند را صرفاً مسئولیت دستگاه‌های ملی بدانند، گفت: بسیاری از اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند را می‌توان متناسب با شرایط و ظرفیت‌های هر استان اجرا کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش شناسایی و سطح‌بندی مدرسان آموزش عمومی قرآن را از جمله این اقدامات دانست و افزود: استان‌ها می‌توانند با شناسایی مدرسان فعال، ارزیابی توانمندی‌ها و سامان‌دهی ظرفیت‌های انسانی، اجرای بخشی از اقدامات سند را در محدوده استانی دنبال کنند.

باقری بر ضرورت توجه هم‌زمان به دو مسئولیت دبیران کارگروه‌ها تأکید کرد و گفت: دبیران باید از یک سو در جایگاه سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری، زمینه استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها را فراهم کنند و از سوی دیگر، در چارچوب مسئولیت‌های اجرایی خود، تحقق اهداف آموزش عمومی قرآن را پیگیری کنند.