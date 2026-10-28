چهار تیم فوتسال با میزبانی لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا در رقابت‌هایی با هدف تقویت روحیه و آمادگی جسمانی رزمندگان به میدان رفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نخستین دوره مسابقات فوتسال چهارجانبه لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، با حضور چهار تیم در مازندران در حال برگزاری است.

سرهنگ حمیدرضا اسفندیار جانشین لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا با اشاره به برگزاری برنامه‌های ورزشی در یگان‌های استان گفت: این مسابقات با هدف تقویت روحیه رزمندگان در خطوط و قرارگاه‌های عملیاتی برگزار می‌شود و لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا محوریت برگزاری این رقابت‌ها را بر عهده دارد.

وی افزود: برگزاری این رقابت‌ها می‌تواند به تقویت انسجام و روحیه نیرو‌ها کمک کند. همچنین برگزاری مسابقات دیگری از جمله شنای رزمی، متناسب با نیاز‌های عملیاتی و آمادگی جسمانی، در دستور کار قرار دارد.

جعفری مسئول برگزاری مسابقات نیز گفت: در این دوره، سه تیم قرارگاه غدیر شمال، سپاه ناحیه بابلسر و یگان امنیتی استان در کنار تیم میزبان حضور دارند.

وی با اشاره به تداوم برنامه‌های ورزشی در لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا افزود: برگزاری مسابقات در رشته‌های دیگر، از جمله کاراته، نیز پیش‌بینی شده است.