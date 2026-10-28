به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ حسین اسلامی، فرمانده انتظامی شهرستان تفرش، در تشریح این موضوع اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت و برخورد قاطع با مجرمان و سارقان، با تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران انتظامی، نرخ کشف سرقت‌ها از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به موفقیت‌های انتظامی در حوزه استحفاظی افزود: بر اساس داده‌های آماری، از ابتدای سال جاری تاکنون، با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات عملیاتی، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۲۲ نفر سارق و مال‌خر با افزایش ۱۶ درصدی شده‌ایم که طی آن، ۱۳۴ فقره از انواع سرقت‌ها کشف گردیده است.

سرهنگ اسلامی ضمن قدردانی از همکاری مؤثر شهروندان با پلیس در پیشگیری از وقوع جرائم و مقابله با هنجارشکنان، تأکید کرد: تعامل مردم یکی از عوامل اصلی موفقیت‌های پلیس در برقراری نظم و امنیت است. وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ با پلیس تماس برقرار کنند.