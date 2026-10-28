­به مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف تبیین راهبرد‌های مصون‌سازی صنایع و مصرف هوشمندانه منابع، گردهمایی رؤسا و دبیران کمیته‌های پدافند غیرعامل شرکت‌های تابعه ایمیدرو، همراه با تجلیل از شرکت‌ها و افراد برتر این حوزه، در حال برگزاری است.



به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو و هاشمی، جانشین وزیر و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت صمت برگزار می شود.

ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها، تداوم تولید، کاهش آسیب‌پذیری صنایع معدنی و صیانت از سرمایه انسانی و منابع راهبردی کشور، از محورهای اصلی این گردهمایی است.

هفته پدافند غیرعامل امسال با شعار «پدافند غیرعامل؛ تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» و با محوریت آموزش همگانی و رزمایش‌های عملیاتی برگزار می‌شود.

در پایان این مراسم، از شرکت‌ها و مدیران و کارشناسان برتر فعال در حوزه پدافند غیرعامل در مجموعه ایمیدرو تجلیل به عمل می‌آید.