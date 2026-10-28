کارآفرین نهاوندی با اشتغالزایی برای ۸۰ نفر در حوزه کشاورزی و ساخت و ساز گلخانه فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مصیب جلیلوند گفت: همه صفر تا ۱۰۰ انواع سازه‌های گوناگون گلخانه‌ای را می‌سازد و سالانه در مرحله اول تا ۴۰ هکتار گلخانه تولید می‌کند.

او در روستای لیلی یادگار است و برای ۸۰ نفر مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است.

این کارآفرین تاکید کرد: علاوه بر تامین نیاز متقاضیان احداث گلخانه در نهاوند، تولیداتش را به دیگر مناطق کشور هم ارسال می‌کند.

جلیلوند گفت: راه اندازی این واحد توانسته دغدغه متقاضیان ساخت گلخانه در استان همدان را مرتفع کند و با کیفیت بالا و قیمت مناسب، محصولاتش را در اختیار کشاورزان گلخانه دار قرار می‌دهد.

محمود ظفری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: در این شهرستان ۴۶ هکتار گلخانه وجود دارد و تا کنون کشاورزان سازه‌های مورد نیازشان را از خارج از نهاوند تامین می‌کردند، اما با راه اندازی این واحد، همه سازه‌های مورد نیاز گلخانه داران از نهاوند تامین می‌شود.