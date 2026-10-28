دانش آموزان دختر مدارس سمپاد مازندران در کنگره ملی قرآن کریم، موفق به کسب ۵ رتبه برتر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش و پروش مازندران؛ دانش‌آموزان دختر مدارس استعداد‌های درخشان مازندران در مرحله کشوری سی‌ویکمین کنگره ملی قرآن کریم- ویژه مدارس سمپاد، با کسب چهار رتبه نخست و یک رتبه دوم، افتخاری ارزشمند در عرصه رقابت‌های قرآنی کشور رقم زدند.

بر این اساس، زهرا جلالی از دبیرستان فرزانگان بهشهر در رشته حفظ کل قرآن کریم، فاطمه ایومن از دبیرستان فرزانگان بهشهر در رشته حفظ ۱۰ جزء، طهورا مودتی از دبیرستان فرزانگان بابلسر در رشته قرائت تحقیق و مهیا قنبری از دبیرستان فرزانگان یک آمل در رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، موفق به کسب رتبه نخست کشوری شدند.

همچنین مهیا محمودجانلو از دبیرستان فرزانگان بهشهر، رتبه دوم کشوری رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم را به خود اختصاص داد.

این موفقیت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای دانش‌آموزان سمپادی مازندران و اهتمام مدارس استعداد‌های درخشان استان به ترویج فرهنگ قرآنی، شکوفایی استعداد‌ها و تقویت انس دانش‌آموزان با کلام وحی است.