به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، این طرح به همت دکتر سید محمدجواد میرنیا، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک اجرا شد و هدف اصلی آن بهبود فرایند تولید به منظور افزایش طول عمر مخازن پلی‌اتیلنی بود و یک شرکت تولیدی نیز در راستای افزایش سطح مهارت مهندسی تحقیق و توسعه خود و با توجه به تجربه مجری، قرارداد این طرح را امضا کرده است.

دکتر سید محمد جواد میرنیا مجری این طرح صنعتی گفت: در این طرح، خواص مکانیکی پلی‌اتیلن تولیدشده به روش قالب‌گیری دورانی تعیین و شبیه‌سازی اجزای محدود مخازن تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی یکنواخت و سیکلی انجام شد. همچنین پدیده خزش و شبیه‌سازی آن در کنار رفتار خستگی ماده و مخزن مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیر بارگذاری‌های طولانی‌مدت و سیکلی بر کاهش طول عمر مخازن ارزیابی شود.

بر این اساس، صحت‌سنجی مدل‌ها با نتایج تجربی، تحلیل حالت‌های تنش و کرنش، انتخاب معیار‌های پیش‌بینی شکست و تدوین شیوه نامه شبیه سازی مخازن پلی‌اتیلنی از مهم‌ترین دستاورد‌های این همکاری صنعتی است. این طرح در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اجرا شد و شامل برگزاری جلسات آموزشی تخصصی برای کارکنان شرکت نیز بوده است.