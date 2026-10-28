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طرح صنعتی شبیه سازی شکست در مخازن پلیاتیلنی و تخمین طول عمر به روش المان محدود در طی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تهیه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، این طرح به همت دکتر سید محمدجواد میرنیا، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک اجرا شد و هدف اصلی آن بهبود فرایند تولید به منظور افزایش طول عمر مخازن پلیاتیلنی بود و یک شرکت تولیدی نیز در راستای افزایش سطح مهارت مهندسی تحقیق و توسعه خود و با توجه به تجربه مجری، قرارداد این طرح را امضا کرده است.
دکتر سید محمد جواد میرنیا مجری این طرح صنعتی گفت: در این طرح، خواص مکانیکی پلیاتیلن تولیدشده به روش قالبگیری دورانی تعیین و شبیهسازی اجزای محدود مخازن تحت بارگذاری شبهاستاتیکی یکنواخت و سیکلی انجام شد. همچنین پدیده خزش و شبیهسازی آن در کنار رفتار خستگی ماده و مخزن مورد بررسی قرار گرفت تا تأثیر بارگذاریهای طولانیمدت و سیکلی بر کاهش طول عمر مخازن ارزیابی شود.
بر این اساس، صحتسنجی مدلها با نتایج تجربی، تحلیل حالتهای تنش و کرنش، انتخاب معیارهای پیشبینی شکست و تدوین شیوه نامه شبیه سازی مخازن پلیاتیلنی از مهمترین دستاوردهای این همکاری صنعتی است. این طرح در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اجرا شد و شامل برگزاری جلسات آموزشی تخصصی برای کارکنان شرکت نیز بوده است.