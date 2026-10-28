رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم مردم نگذاشتند تونل‌های هوافضای سپاه در اثر بمباران بسته بماند و حتی یک شلیک موشک و پهپاد متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار فدوی در رزمایش جان‌فدایان استان لرستان با بیان اینکه هوافضای سپاه با شلیک‌های اقتدارآفرین مواضع دشمن را درهم کوبید، گفت: قدرت قاطع و اقتدار هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک‌های بی‌شمار به قلب تل‌آویو و پایگاه‌های آمریکایی تجلی یافت.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه با اشاره به حضور بیش از ۲۴۰ شبانه روزی مردم و نیرو‌های مسلح در خیابان‌ها و میدان نبرد مقابل دشمن، تاکید کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم مردم با هرآنچه داشتند برای یاری نیروهای مسلح به میدان آمدند و نگذاشتند تونل‌های هوافضای سپاه در اثر بمباران بسته بماند و حتی یک شلیک موشک و پهپاد متوقف شود.