رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر برخورد قانونی با استخراج غیرمجاز رمزارز، گفت: در پنج سال گذشته، هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف و توقیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع ملی و حقوق عمومی، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز را از الزامات جلوگیری از هدررفت انرژی و حفظ حقوق شهروندان دانست و گفت: استفاده غیرمجاز از منابع انرژی و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به شبکه توزیع برق، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین پایدار انرژی، می‌تواند حقوق سایر مشترکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، پیشگیری از این تخلفات و برخورد قانونی با متخلفان باید با جدیت دنبال شود.

عبداللهی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با استفاده غیرمجاز از برق گفت: مطابق ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶، استفاده بدون انشعاب قانونی از خدمات برق یا استفاده غیرمجاز از آن، حتی با وجود انشعاب قانونی، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، مشمول ضمانت اجرا‌های مقرر در قانون است.

وی گفت: بر اساس همین ماده، در مصارف غیرخانگی، جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی پیش‌بینی شده و در صورت تکرار، حداکثر جریمه مقرر و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه قابل اعمال است؛ همچنین، مطابق ماده ۲ این قانون، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری برق به‌نحوی که موجب اختلال در عملکرد صحیح یا ثبت میزان مصرف شود، علاوه بر لزوم برگشت وضع به حالت سابق و پرداخت بهای خدمات و جبران خسارت، ضمانت اجرای قانونی دارد.

عبداللهی با اشاره به مقررات اختصاصی استخراج رمزارز افزود: مطابق آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها و ضوابط مربوط به تأمین برق این مراکز، فعالیت استخراج رمزارز باید در چارچوب مجوز‌ها و مقررات تعیین‌شده انجام شود. همچنین، استفاده از انشعاب برق با تعرفه خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز، مطابق ضوابط مربوط ممنوع است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: رسیدگی به هر پرونده باید بر اساس مستندات، نوع تخلف، نحوه تأمین برق و مقررات قابل اعمال انجام شود و دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت و وظایف قانونی خود، پیگیری پرونده‌ها و برخورد با متخلفان را دنبال می‌کند.

عبداللهی با اشاره به آمار اعلام‌شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان افزود: از آغاز اجرای طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج سال گذشته، هزار و ۳۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در خراسان جنوبی شناسایی، کشف و توقیف شده است.

وی گفت: از مجموع تجهیزات کشف‌شده، ۳۷۲ دستگاه مربوط به ۴۴ مرکز بوده که در سال گذشته شناسایی و جمع‌آوری شده‌اند و روند شناسایی مراکز غیرمجاز در سال جاری نیز ادامه دارد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به آثار مصرف برق این تجهیزات گفت: بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان، مصرف برق هر دستگاه ماینر به‌طور متوسط معادل مصرف برق حدود ۱۲ خانوار است؛ چنین میزان مصرفی، ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز استخراج و جلوگیری از بهره‌برداری خارج از ضوابط از شبکه برق را دوچندان می‌کند.

عبداللهی افزود: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز صرفاً به کشف و توقیف تجهیزات محدود نمی‌شود؛ بلکه شناسایی مراکز متخلف، بررسی نحوه استفاده از انرژی، پیگیری قانونی پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار تخلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.