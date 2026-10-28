مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی بستری‌های عفونی در هفته‌های اخیر ، از مردم خواست برای دریافت خدمات غیر اورژانسی به مراکز درمانی سرپایی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دکتر سعیده صباغ‌سجادیه، گفت: از نیمه دوم مهرماه تاکنون، ورودی بیماران به اورژانس‌های بیمارستانی ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و در سه هفته اخیر، بیشترین مراجعات به اورژانس بیمارستان‌های امام رضا (ع)، حضرت قائم (عج)، اکبر و شهید هاشمی‌نژاد اختصاص داشته است.

وی با اشاره به افزایش مراجعات با علائم تنفسی افزود: در میان بیماران مراجعه‌کننده، موارد مثبت ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا نیز مشاهده شده است، هرچند روند افزایش موارد ابتلا در مقایسه با گذشته شدت بیشتری نداشته است. همچنین در این مدت، مراجعات و موارد مثبت در میان کودکان، سالمندان و مادران باردار بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است.

افزایش بستری‌های عفونی و نیاز به مراقبت‌های ویژه

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تشریح الگوی مراجعات عفونی گفت: حدود ۶۰ درصد مراجعات مرتبط با بیماری‌های عفونی، به مشکلات تنفسی و ۴۰ درصد به علائم گوارشی اختصاص داشته است و سایر مراجعات نیز مطابق روال معمول انجام شده است.

دکتر صباغ‌سجادیه ادامه داد: در هفته‌های اخیر، متوسط مدت بستری این بیماران حدود ۷۲ ساعت بوده است. همچنین موارد نیازمند مراقبت‌های ویژه بین ۸ تا ۱۰ درصد افزایش داشته که این روند در گروه‌های سنی مختلف مشاهده شده است.

بیش از ۷۰ درصد بیماران عفونی به خدمات اورژانسی نیاز ندارند

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مراجعات به اورژانس‌های بیمارستانی خاطرنشان کرد: نیاز بیش از ۷۰ درصد بیماران دارای علائم عفونی در مطب‌ها و درمانگاه‌ها قابل رسیدگی است و این افراد، در صورت نداشتن علائم هشداردهنده یا شرایط اورژانسی، نیازی به مراجعه مستقیم به اورژانس بیمارستان ندارند.

مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مردم خواست با انتخاب مسیر مناسب دریافت خدمات درمانی، به حفظ ظرفیت اورژانس‌ها برای بیماران نیازمند رسیدگی فوری کمک کنند تا خدمات‌رسانی به این بیماران با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

وی در پایان بر رعایت بیش از پیش اصول بهداشتی تأکید کرد و گفت: در این شرایط، توجه به توصیه‌های بهداشتی برای محافظت از گروه‌های مختلف سنی، به‌ویژه کودکان، نوجوانان، سالمندان و مادران باردار، اهمیت ویژه‌ای دارد.