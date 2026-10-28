به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر گروه جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت کاشان گفت: مادر باردار که با آغاز درد‌های زایمانی عازم بیمارستان بود، در مسیر با پیشرفت روند زایمان مواجه شد و از کارکنان مرکز خدمات جامع سلامت اکرمیان درخواست کمک کرد.

ملیحه مسعودی‌فرد افزود: ماما‌ها با انجام اقدامات اولیه برای مادر و نوزاد و هماهنگی با اورژانس ۱۱۵، زمینه انتقال ایمن آنان به بیمارستان را فراهم کردند.

وی گفت: مادر و نوزاد پس از دریافت مراقبت‌های اولیه به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت سلامت هر دو مطلوب گزارش شد.