

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدال دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در آئین تحویل ناوگان جدید به محیط‌زیست استان با اشاره به ضرورت نوسازی و تجهیز ناوگان خودرویی در سازمان محیط‌زیست گفت: باتوجه به جای نگاری(توپوگرافی) کوهستانی استان و پراکندگی مناطق تحت مدیریت، دسترسی به برخی نقاط را سخت و زمان‌بر است، از این‌رو تجهیز خودروهای عملیاتی را به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار دادیم.

دیانتی‌نسب افزود: در یک سال اخیر ۱۴ خودرو وارد چرخه خدمات‌دهی به محیط زیست استان شدند و تا پایان سال، سه خودروی دیگر اضافه می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: این خودروها در گشت‌زنی و پایش مناطق، مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، اطفای حریق، امدادرسانی به حیات وحش و حضور سریع در مناطق سخت‌گذر نقش مستقیم دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی استان، به‌روزرسانی ناوگان خودرویی نه‌تنها زمان واکنش به تخلفات و حوادث زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد، بلکه ایمنی نیروهای محیط‌بان را در مأموریت‌های کوهستانی بهتر می‌کند.