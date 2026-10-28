

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حضور در این نشست درباره وضعیت تأمین نهاده‌ها، سهمیه‌های سوخت و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای فصل سرما توضیح دادند.



به گفته بهزاد باباخانی، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در حال حاضر موجودی فیزیکی کودهای اوره و پتاسه تأمین است و مناقصات خرید کودهای فسفاته نیز برگزار شده است.



انتظاری معاون مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم گفت: این شرکت مسئول تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی است و تعیین سهمیه‌ها بر اساس الگوهای مصرف مصوب وزارت جهاد کشاورزی و ضوابط ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود.



او تشریح کرد: سهمیه پایه سالانه بخش کشاورزی در ابتدای سال حدود چهار میلیارد لیتر در نظر گرفته شده که ۲.۶ میلیارد لیتر آن به ماشین‌آلات کشاورزی، ۴۵۰ میلیون لیتر به گلخانه‌ها، ۲۰ میلیون لیتر به ماکیان، ۹۰ میلیون لیتر به دامداری‌ها، ۶۷ میلیون لیتر به صنایع تبدیلی، ۶۰ میلیون لیتر به شیلات و مابقی به سایر مصارف بخش اختصاص دارد.



او افزود: برای مواجهه با تنش زمستانه، اختصاص ۲۰ درصد صرفه‌جویی بخش کشاورزی به ذخیره‌سازی به تصویب وزارت کشور رسیده و علاوه بر آن، سهمیه مازاد ۲۰۰ میلیون لیتری نفت‌گاز (شامل ۱۰۰ میلیون لیتر برای گلخانه‌ها و ۱۰۰ میلیون لیتر برای ماکیان) به‌طور جداگانه برای استان‌های دارای تنش پیش‌بینی شده است.



کرم‌بیگی، رئیس مهندسی فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم اعلام کرد: امکان ثبت درخواست سوخت ذخیره برای واحدهای پرورش طیور در سامانه صدف فراهم شده است تا فعالان این بخش بتوانند پیش از وقوع بحران و بدون نیاز به استعلام سیستمی جوجه‌ریزی فعال، سوخت ذخیره را دریافت کنند.