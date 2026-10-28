بیش از ۲۶ تن اقلام خوراکی، ۵۲ هزار و ۵۰۰ قوطی تن‌ماهی و صد‌ها قلم کالای مصرفی احتکار شده از انباری دوطبقه در اصفهان کشف و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در بازرسی از این انبار، ۵ تن و ۶۶۵ کیلوگرم برنج، ۸ تن شکر، ۵۲ هزار و ۵۰۰ قوطی تن‌ماهی، ۲۰۰ کیلوگرم چای، ۴ تن و ۲۰۰ کیلوگرم رب گوجه‌فرنگی در بسته‌بندی‌های مختلف، ۶ تن پنیر و ۲ تن پنیر پیتزا احتکار شده کشف و جمع آوری شد.

سردار عبدالوهاب حسنوند افزود: مجموعه‌ای از کالا‌های مصرفی که ارزش آنها در مجموع حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است، همچنین جریان این عملیات، یک نفر نیز در ارتباط با پرونده شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی بر استمرار برخورد با جرایم و تخلفات اقتصادی، بر عزم پلیس برای حمایت از حقوق مردم و همکاری با دستگاه‌های مسئول در مقابله با پدیده احتکار تأکید کرد.