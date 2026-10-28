روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: از اواسط خرداد تا پایان مهر در حدود ۲۱ هزار متر مربع از پیاده‌رو‌های معابر اصلی کیش بهسازی و کفپوش‌های آن تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: عملیات بهسازی معابر و کفپوش پیاده رو با هدف رفع فرسودگی و نواقص موجود در پیاده‌روها، ارتقای ایمنی تردد عابران و بهبود کیفیت زیرساخت‌های شهری، در نقاط مختلف معابر اصلی کیش در حال اجراست.

در جریان اجرای این طرح، بخش‌هایی از پیاده‌رو‌ها که بر اثر گذشت زمان دچار نشست، شکستگی یا ناهماهنگی در کفپوش شده‌اند، بر اساس اولویت‌بندی فنی مورد اصلاح و بهسازی قرار می‌گیرند.

جمع‌آوری کفپوش‌های آسیب‌دیده، اصلاح و آماده‌سازی بستر، زیرسازی و نصب مجدد کفپوش‌های بتنی از مهمترین اقدام شرکت عمران آب و خدمات کیش است و در نقاط مورد نیاز، اصلاح جداول حاشیه‌ای و جمع‌آوری ریشه‌های مزاحم درختان نیز انجام می‌شود.

اجرای طرح علاوه بر رفع نواقص و افزایش ایمنی مسیر‌های پیاده‌روی، به بهبود کیفیت منظر شهری، افزایش دوام کفپوش‌ها و تسهیل تردد شهروندان و گردشگران در معابر پرتردد کیش کمک می‌کند.

عملیات اصلاح و بهسازی پیاده‌رو‌های معابر اصلی کیش با برنامه‌ریزی مرحله‌ای و متناسب با اولویت‌های فنی، تا تکمیل نقاط پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد داشت و این طرح در چارچوب برنامه‌های معاونت امور شهری شرکت عمران، آب و خدمات کیش برای نگهداشت و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های شهری اجرا می‌شود.