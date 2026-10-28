مدیر جهاد کشاورزی آمل از قلع و قمع سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

قلع و قمع سه هزار و ۸۰۰ متر مربع تغییر کاربری غیر‌مجاز در آمل

قلع و قمع سه هزار و ۸۰۰ متر مربع تغییر کاربری غیر‌مجاز در آمل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی آمل از اجرای دستور قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ و قلع و قمع سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

هادی‌زاده افزود: با پیگیری‌های مستمر و سختگیرانه مرکز جهاد کشاورزی دشت‌سر و واحد حقوقی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آمل هشت مورد شامل دو بنای نیمه کاره و ۶ مورد دیوارکشی و تفکیک با دستور قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰، اجرای حکم و سه هزار و ۸۰۰ مترمربع از مصادیق تغییر کاربری غیر‌مجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع گردید.

وی ضمن اعلام این خبر بر عزم جدی این مدیریت در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آنها، جهاد کشاورزی شهرستان آمل با همکاری دستگاه قضایی، قاطعانه با متخلفان برخورد می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی آمل افزود: اجرای این احکام شامل قلع و قمع بنا و دیوارکشی و تفکیک بوده است. این اقدامات در راستای حفظ امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی در شهرستان صورت گرفته است.

هادی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که اجرای احکام قضایی، نتیجه تعامل و هماهنگی بیشتر بین جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان آمل است.

وی ضمن قدردانی از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، شاهد کاهش تخلفات در حوزه اراضی کشاورزی باشیم.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از عموم مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه و یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند.