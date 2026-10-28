به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنیاد علوی با اعطای ۴۰ وام ۱۵۰ میلیون تومانی به کشاورزان روستای علوی، از توسعه کشت زعفران در قطب زعفران کاشان حمایت می‌کند.

روستای علوی با بیش از ۳۰ سال سابقه کشت زعفران، بیش از ۴۰ هکتار زمین زیر کشت این محصول دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم زعفران خشک از این مزارع برداشت شود.

فاطمه احمدی، تسهیلگر بنیاد علوی در کاشان، گفت: بنیاد علوی با حمایت از ۲۰۰ طرح اشتغال‌زایی به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال در شهرستان کاشان، به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کرده است.

مهدی شاه‌نظری، مجری طرح‌های بنیاد علوی در استان اصفهان، نیز از اجرای پنج هزار طرح اشتغال‌زایی در حوزه کشاورزی در این استان خبر داد.