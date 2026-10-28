مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از نشت‌یابی ۷۳۵ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و بیش از ۲۰ هزار انشعاب مشترکان در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با شناسایی و رفع نشتی‌ها، از هدررفت ۲۹ لیتر آب در هر ثانیه جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، جلال علمدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش هدررفت آب در استان یزد، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، عملیات نشت‌یابی در حدود ۷۳۵ کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه توزیع آب انجام شد و ۲۰ هزار و ۳۳۸ رشته انشعاب مشترکان نیز مورد پیمایش و بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی افزود: شناسایی و رفع نشتی‌ها نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب، کنترل پرت شبکه و افزایش بهره‌وری تأسیسات آبرسانی دارد و زمینه پایداری بیشتر شبکه‌های توزیع را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: اجرای این عملیات در شش‌ماهه نخست سال، به کشف و رفع نشتی‌هایی منجر شد که در مجموع از هدررفت حدود ۲۹ لیتر آب در ثانیه جلوگیری می‌کند.

علمدار با اشاره به بیشترین عملیات نشت‌یابی در شهرستان‌های ابرکوه، اشکذر، خاتم و شهر زارچ تصریح کرد: این اقدامات با هدف صیانت از منابع ارزشمند آب، کاهش آب بدون درآمد و ارتقای پایداری شبکه‌های آبرسانی استان ادامه خواهد یافت.