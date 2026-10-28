به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ساسان نجفی افزود: مشارکت مردمی یکی از عوامل مؤثر در اداره مدارس است، اما دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی تخلف بوده و چنانچه وجهی دریافت شود باید با رضایت اولیا انجام شود.

رئیس اداره ارزیابی اداره کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: در حال حاضر مدارس در قالب دولتی، غیردولتی، هیئت‌امنایی، نمونه مردمی، شاهد و استعداد‌های درخشان فعالیت می‌کنند، اما از سال آینده ساختار مدارس به سه گروه دولتی، غیردولتی و استعداد‌های درخشان محدود خواهد شد و مدارس هیئت‌امنایی و نمونه مردمی جمع‌آوری می‌شوند.

نجفی با بیان اینکه مدارس غیردولتی و استعداد‌های درخشان دارای شهریه مصوب هستند، اضافه کرد: میزان شهریه این مدارس بر اساس مؤلفه‌های مشخص تعیین می‌شود و اطلاعات مربوط به آن در سامانه مربوطه قرار می‌گیرد تا والدین بتوانند از میزان شهریه مطلع شوند. همچنین در صورت اجرای برنامه‌های پرورشی یا فوق‌برنامه، هزینه‌های مربوط باید به‌صورت شفاف به اطلاع اولیا برسد.

وی تأکید کرد: مدارس دولتی مجاز به دریافت وجه از دانش‌آموزان بابت کاربرگ یا هزینه تکثیر و کپی نیستند و دریافت چنین مبالغی در مدارس غیردولتی نیز تخلف محسوب می‌شود؛ چراکه هزینه خدمات مربوط باید در چارچوب شهریه مصوب محاسبه شده باشد.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در پایان اعلام کرد: شهروندان می‌توانند شکایات و گزارش‌های خود درباره عملکرد مدارس را از طریق شماره تلفن ۳۲۲۳۵۵۹۱ به اداره بازرسی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اطلاع دهند.