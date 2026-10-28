۶۷ بیمار مبتلا به هپاتیت B و C از ابتدای امسال تاکنون در کاشان و آران‌وبیدگل شناسایی شده‌اند.

شناسایی ۶۷ بیمار مبتلا به هپاتیت B و C در کاشان و آران‌ و بیدگل

شناسایی ۶۷ بیمار مبتلا به هپاتیت B و C در کاشان و آران‌ و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: از این تعداد، ۳۰ نفر به هپاتیت B و ۳۷ نفر به هپاتیت C مبتلا هستند و بیماران مبتلا به هپاتیت C از خدمات درمان ضدویروسی رایگان بهره‌مند می‌شوند.

مهدی دلاوری با اشاره به اینکه هپاتیت‌های ویروسی ممکن است سال‌ها بدون علامت باقی بمانند، از افراد دارای عوامل خطر خواست برای دریافت مشاوره و خدمات تشخیصی و درمانی به پایگاه‌های سلامت مراجعه کنند.

وی افزود: هپاتیت C واکسن ندارد، اما قابل درمان قطعی است و استفاده از سرنگ مشترک از مهم‌ترین راه‌های انتقال آن به شمار می‌رود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در مرکز خدمات جامع سلامت گلابچی کاشان نیز با شماره تلفن ۰۳۱۵۵۴۶۳۳۵۳ آماده ارائه خدمات رایگان مشاوره و مراقبت است.