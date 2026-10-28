رزمایش امداد و نجات و امنیت محله‌محور با مشارکت ۳۵۰ نفر در قالب ۳۰ تیم رزمی، امنیتی، امدادی و خدمات‌رسان در تازه‌شهر سلماس برگزار شد.

برگزاری رزمایش امداد و نجات و امنیت محله‌محور در تازه‌شهرسلماس

برگزاری رزمایش امداد و نجات و امنیت محله‌محور در تازه‌شهرسلماس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رزمایش امداد و نجات و امنیت محله‌محور با مشارکت ۳۵۰ نفر در قالب ۳۰ تیم رزمی، امنیتی، امدادی و خدمات‌رسان در تازه‌شهر برگزار شد.

سرهنگ جعفر کشاورز جانشین سپاه سلماس، هدف از اجرای این رزمایش را ارتقای آمادگی عملیاتی نیروها، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و امدادی و تقویت توان مقابله با شرایط بحرانی و حوادث طبیعی عنوان کرد.

او افزود: این رزمایش با مشارکت نیرو‌های بسیجی، انتظامی، دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و امدادگران برگزار شد.