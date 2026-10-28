به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛قدیمی گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان تا ظهر امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعدازظهر با افزایش پوشش ابر همراه می‌شود.

وی افزود:با نفوذ تدریجی سامانه بارشی به استان شاهد تشدید ناپایداری‌ها خواهیم بود و از امشب انتظار بارش‌های پراکنده در نیمه غربی استان وجود دارد.

قدیمی گفت: فعالیت این سامانه کم و بیش تا شنبه هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت که موجب بارش در اغلب مناطق استان خواهد شد.

وی ادامه داد: میزان بارش‌ها به صورت محلی و نقطه‌ای می‌تواند از مقدار بیشتری برخوردار باشد ولی در کل انتظار بارش‌های سنگینی از این سامانه وجود ندارد.

قدیمی ادامه داد: روز جمعه نیز بارش‌ها به صورت پراکنده ادامه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه فردا انتظار افزایش نسبی و موقت دما در اغلب مناطق استان وجود دارد، اما بعد از فعالیت این سامانه از روز یکشنبه مقداری دما کاهش پیدا می‌کند و مجدداً در مناطق سردسیر استان دما به صفر درجه می‌رسد.