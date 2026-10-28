رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه، شکست ابرقدرت‌های مادی در مواجهه با انقلاب اسلامی را نشانه‌ای از اراده الهی در برتری جبهه حق دانست و تصریح کرد: این تحولات، پوشالی بودن قدرت‌های استکباری را آشکار کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار فدوی در رزمایش بزرگ جان‌فدایان ۲ در لرستان با اشاره به تحولات دفاع مقدس دوم و سوم گفت: استکبار جهانی با تمام توان و ابزار‌های خود به ایران اسلامی و جبهه مقاومت هجوم آورد، اما با وجود دشواری‌های این نبرد، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی پیروز نهایی این رویداد تاریخی بودند.

وی با تأکید بر نقش ایثار و فداکاری در مسیر تحقق آرمان‌های اسلامی گفت: دستیابی به جایگاه رفیع و ارتقای الهی، نیازمند ایثار و پرداخت هزینه‌های بزرگ است؛ فداکاری‌هایی که برای حفظ اسلام، تداوم مسیر امام راحل (ره) و اثبات حقیقت قدرت در عالم صورت گرفته است.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح افزود: فرماندهان و مجاهدان سرافرازی همچون شهید سلامی، شهید پاکپور و دیگر شهدای والامقام سپاه، ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص)، در کنار مجاهدت و انجام تکلیف، همواره آرزوی شهادت داشتند و سرانجام به این فوز عظیم دست یافتند.

سردار فدوی با اشاره به رویکرد آمریکا و متحدانش اظهار کرد: آنچه اهمیت اساسی دارد، ایستادگی و پایبندی ملت ایران و مسلمانان جبهه مقاومت به اصول قرآنی و آرمان‌های اصیل اسلامی است؛ مسیری که تا تحقق نهایی این آرمان‌ها ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه دفاع از کشور گفت: بیش از ۲۴۰ روز است که آحاد مردم ایران اسلامی شبانه‌روز در صحنه حضور دارند و با فرزندان رزمنده خود در میدان نبرد هم‌پیمان شده‌اند.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه این حضور را تجلی راستین وحدت کلمه دانست و افزود: وحدت کلمه از برجسته‌ترین رهنمود‌های حضرت امام خمینی (ره) است و حضور حماسی مردم در عرصه دفاع از کشور، جلوه‌ای از تحقق این رهنمود به شمار می‌رود.

سردار فدوی با گرامیداشت یاد شهدا، امام شهیدان و فرماندهان مدافع انقلاب اسلامی و کشور تأکید کرد: نیرو‌های مسلح و آحاد ملت ایران یکپارچه و متحد در برابر جبهه باطل و استکبار جهانی ایستاده‌اند و ثمره نهایی این مقاومت را به نمایش خواهند گذاشت؛ پیروزی‌ای که به گفته وی، امپراتوری رسانه‌ای دشمن قادر به کتمان آن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه مردم غیور لرستان در شرایط دشوار و پرخطر به میدان آمدند، اظهار کرد: مردم این استان به‌صورت داوطلبانه و با استفاده از وسایل شخصی خود برای پشتیبانی و باز نگه‌داشتن مسیر‌های دسترسی به تونل‌های هوافضا تلاش کردند؛ آن هم در شرایطی که خطر اصابت گلوله وجود داشت، اما به گفته وی، اجازه ندادند حتی یک شلیک متوقف شود.

رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه همچنین با یادآوری سابقه حضور مردم لرستان و بختیاری در دوران دفاع مقدس، به حضور پرشور آنان با لباس‌های محلی در روز‌های نخست جنگ در اهواز و جبهه جنوب اشاره کرد و نقش زنان این مناطق را در پشتیبانی از رزمندگان و شکل‌گیری حماسه‌های دفاع مقدس مورد تأکید قرار داد.

فدوی خاطرنشان کرد: رزمایش «جان‌فدایان لرستان» جلوه‌ای از همبستگی قلبی، زبانی و عملی ملت ایران در دفاع از آرمان‌ها و نقش‌آفرینی مردم در کنار نیرو‌های مسلح، نمودی از وحدت و همراهی ملی در عرصه دفاع از کشور است.