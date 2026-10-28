دانش اقباشاوی ، نویسنده و کارگردان اپیزود «بی‌چهرگان» از فصل دوم مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ»، با اشاره به شکل‌گیری این اثر در روز‌های آغازین جنگ، از تلاش برای ثبت واقعیت‌های میدان و روایت خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اقباشاوی درباره چگونگی پیوستن به این مجموعه گفت: از همان ساعات ابتدایی جنگ در روز نهم اسفند، جمعی از فیلم‌سازان با دغدغه مشترک وطن دور هم جمع شدند تا راهی برای کمک پیدا کنند.

ابتدا ایده ساخت مستند یا امدادرسانی مطرح بود، اما کمی بعد، پیشنهاد تولید فوری مجموعه‌ای اپیزودیک شکل گرفت که در آن هر کارگردان اپیزودی حدوداً ۴۵ دقیقه‌ای بسازد.

وی با اشاره به دشواری‌های تولید در آن ایام به‌ویژه در تهران افزود: در شرایطی که بسیاری از عوامل فنی و بازیگران از شهر رفته بودند و امکانات معمول در دسترس نبود، با همت و پیگیری مهدی نقویان در سیما فیلم، مهدی آذرپندار در اوج و محمدرضا شفاه به عنوان تهیه‌کننده ، کار به جلو رفت و من نیز به گروه سازندگان پیوستم.

این کارگردان با تشریح ایده اولیه اپیزود «بی‌چهرگان» گفت: حضور در خیابان‌ها و مشاهده تجمعات مردمی ، تخریب‌ها و حملات به زیرساخت‌ها در روز‌های نخست جنگ ، ایده اصلی داستان را شکل داد.

پس از شنیدن صدای انفجار و قطعی گاز در محدوده غرب تهران و مشخص شدن هدف قرار گرفتن ایستگاه اصلی گازرسانی، تصمیم گرفتم داستان را درباره یک تکنسین گاز روایت کنم که در شرایط بحرانی و با وجود از دست دادن همکارانش، برای تداوم خدمت‌رسانی و وصل مجدد گاز خانه‌ها تلاش می‌کند؛ قهرمانی که قرار نیست کل کشور را نجات دهد، بلکه در حوزه مسئولیت خود به وظیفه‌اش عمل می‌کند.

اقباشاوی درباره تجربه ساخت یک اثر چنداپیزودی بیان کرد: ایده آثار اپیزودیک از سال‌های جوانی با دیدن فیلم‌هایی نظیر «داستان‌های نیویورکی» برایم جذاب بود و پیش‌تر نیز تجربه مشابهی در فیلم سینمایی «هیهات» داشتم.

با این حال، ساخت یک مجموعه تلویزیونی با حضور کارگردانان متعدد، تجربه‌ای متفاوت و جذاب بود.

وی در خصوص ترکیب واقعیت و تخیل در این اثر افزود: فیلمنامه خوب از ترکیب تحقیق، خاطره و تخیل شکل می‌گیرد و من نیز در این اپیزود از مشاهدات، تحقیقات و تخیل داستانی برای ارائه روایتی نمایشی بهره بردم.

کارگردان «بی‌چهرگان» در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیش رفتن مجموعه «سرو سپید سرخ» در فصل‌های آینده و فراهم شدن فرصت بیشتر برای تحقیق و نگارش ، شاهد قصه‌هایی پخته‌تر و ارتباط عمیق‌تر مخاطبان با آثار باشیم.