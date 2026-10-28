بازار مصالح ساختمانی امروز چهارشنبه (۶ آبان ۱۴۰۵) با افزایش قیمت میلگرد تا ۷ هزار تومان همراه شد؛ اما نرخ تیرآهن و سیمان بدون تغییر محسوس باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی نرخ‌های اعلام‌شده در بازار میلگرد نشان می‌دهد محصولات مختلف با تغییرات متفاوتی عرضه شده‌اند و در کنار ثبات برخی مقاطع، تعدادی از محصولات افزایش قیمت داشته‌اند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با ۷ هزار تومان افزایش، به ۱۱۹ هزار و ۶۴۰ تومان رسید و میلگرد ۱۸ آجدار آریان فولاد نیز با رشد هزار و ۳۰۰ تومانی، ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد با هزار تومان افزایش، ۱۱۳ هزار و ۶۴۰ تومان قیمت دارد و نرخ میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب هم با هزار تومان رشد به ۱۱۲ هزار و ۳۶۰ تومان رسید.

در ادامه این روند، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با افزایش ۴۰۰ تومانی، ۱۱۴ هزار و ۹۰ تومان معامله شد و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور نیز با همین میزان افزایش، به ۱۰۹ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۲۴ هزار و ۹۰ تومان عرضه شد.

همچنین قیمت میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۱۴ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان ۱۲۰ هزار تومان اعلام شد.

قیمت سیمان ۶ آبان ۱۴۰۵

بازار سیمان عمده در معاملات امروز تغییر محسوسی نداشت و محصولات در محدوده نرخ‌های پیشین عرضه شدند.

سیمان پاکتی صوفیان ۳۱۴ هزار تومان، سیمان پاکتی کرمان ۲۹۳ هزار تومان و سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان قیمت داشتند.

سیمان پاکتی مازندران با نرخ ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۶۰ هزار تومان و سیمان پاکتی ساوه ۲۵۷ هزار تومان عرضه شدند.

همچنین قیمت سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان هر کدام ۲۵۰ هزار تومان بود و سیمان پاکتی داراب و مدلل به‌ترتیب با نرخ‌های ۲۵۵ هزار و ۲۶۶ هزار تومان معامله شدند.

قیمت تیرآهن ۶ آبان ۱۴۰۵ در بازار

در بازار تیرآهن نیز قیمت‌ها در مقاطع مختلف بدون تغییر محسوس باقی ماندند و معاملات در محدوده نرخ‌های اعلام‌شده انجام شد.

تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۴۳ هزار و ۶۴۰ تومان عرضه شد و نرخ تیرآهن ۱۶ این کارخانه نیز به ۱۳۹ هزار و ۹۰ تومان رسید.

در سایر محصولات، تیرآهن ۱۴ یزد ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ تومان، تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۲۲ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت‌گذاری شدند.

امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ و تیرآهن‌های ۱۴ و ۱۶ فایکو هر دو با نرخ ۱۱۸ هزار و ۶۳۶ تومان عرضه شدند.

همچنین؛ تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۶ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله شد.