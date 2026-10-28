وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نتایج آزمون سراسری گفت: در میان رتبه‌های تک‌رقمی کنکور که معمولاً مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند، ۸۰ درصد متعلق به دانش‌آموزان مدارس دولتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر آموزش و پرورش در جلسه ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشریح اقدامات این وزارتخانه در آغاز سال تحصیلی جدید، از افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم، رشد مدال‌آوری دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های جهانی، افزایش حق‌التدریس معلمان بازنشسته و گسترش فرصت‌های آموزشی در مناطق مختلف کشور خبر داد.

توزیع ۹۹ درصد کتاب‌های درسی با وجود مشکلات ناشی از جنگ و تحریم

دکتر کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تأمین و توزیع کتاب‌های درسی اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، ۹۹ درصد کتاب‌های درسی به‌موقع توزیع شد.

ضرورت تفکیک تخلفات موردی مدارس از عملکرد کل نظام آموزشی

دکتر کاظمی با اشاره به برخی مسائل مطرح‌شده درباره مدارس غیردولتی و بازتاب رسانه‌ای آنها، نسبت به تعمیم تخلفات احتمالی یک مدرسه به مجموعه نظام آموزش و پرورش انتقاد کرد.

استقبال ۵۹۰ هزار داوطلب از دانشگاه فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اعلام نتایج آزمون سراسری و پذیرش دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: امسال ۵۹۰ هزار نفر برای ورود به دانشگاه فرهنگیان ثبت‌نام کردند که این آمار نشان می‌دهد با وجود برخی فضاسازی‌ها و شایعات، حرفه معلمی همچنان از مشاغل مورد توجه و تقاضای داوطلبان است.

افزایش مشارکت دانش‌آموزان در المپیاد‌های علمی به ۱۲۵ هزار نفر

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد‌های علمی را یکی از شاخص‌های مهم کیفیت آموزش دانست و اظهار کرد: موفقیت‌های چشمگیر دانش‌آموزان در المپیاد‌های علمی نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند علمی کشور است.

کسب ۱۸ مدال طلای جهانی در المپیاد‌های علمی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش مدال‌های کسب‌شده توسط دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی گفت: در سال‌های گذشته بالاترین تعداد مدال طلای کسب‌شده در المپیاد‌های جهانی ۱۱ مدال بود، اما امسال دانش‌آموزان ایرانی موفق شدند ۱۸ مدال طلا کسب کنند.

نقش حمایت‌های معنوی در تقویت انگیزه دانش‌آموزان نخبه

کاظمی با اشاره به برنامه‌های برگزارشده برای تجلیل از دانش‌آموزان مدال‌آور اظهار کرد: بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی با دعوت از دانش‌آموزان مدال‌آور به مشهد، زمینه برگزاری برنامه‌هایی را فراهم کردند که در افزایش انگیزه این دانش‌آموزان بسیار مؤثر بود.

گسترش جغرافیای مدال‌آوری و شناسایی استعداد‌های مناطق محروم

دکتر کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه به استعداد‌های علمی در سراسر کشور گفت: یکی از تحولات مهم المپیاد‌های علمی، تغییر در توزیع جغرافیایی مدال‌هاست. امروز مدال‌آوری صرفاً در تهران متمرکز نیست و دانش‌آموزان روستایی و مناطق مختلف کشور نیز در این رقابت‌ها موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کرده‌اند.

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای میانگین امتحانات نهایی پایه دوازدهم

وزیر آموزش و پرورش در بخش پایانی سخنان خود به نتایج امتحانات نهایی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی، آموزش مجازی و مسائل مختلفی که نظام آموزشی در سال گذشته با آن مواجه بود، میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در سطح کشور نسبت به سال گذشته ۱.۱۵ نمره افزایش یافته است.

تعلق ۸۰ درصد رتبه‌های تک‌رقمی کنکور به دانش‌آموزان مدارس دولتی

دکتر کاظمی همچنین با اشاره به نتایج آزمون سراسری گفت: در میان رتبه‌های تک‌رقمی کنکور که معمولاً مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند، ۸۰ درصد متعلق به دانش‌آموزان مدارس دولتی است.