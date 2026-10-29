معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در این مرکز خدمات تخصصی متنوع شامل دندانپزشکی کودکان، جراحی و کشیدن دندان، ترمیم و عصب‌کشی، جرم‌گیری و سفید کردن دندان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دکتر محمدرضا صفدری گفت: کلینیک دندانپزشکی امام علی (ع) با هدف فراهم کردن دسترسی مناسب‌تر شهروندان به خدمات دندانپزشکی با تعرفه دولتی راه‌اندازی شده و در ماه‌های شهریور و مهر به ۱۵۰ نفر از مراجعان خدمات ارائه کرده است.

وی با اشاره به امکان استفاده از فاکتور‌های درمانی برای بیمه‌های تکمیلی بیان کرد: مراجعان می‌توانند برای دریافت خدمات، از طریق سامانه پذیرش ۲۴، مراجعه حضوری یا تماس با شماره ۰۹۱۵۴۵۶۶۳۱۷ اقدام به نوبت‌گیری کنند. این کلینیک در طبقه سوم کلینیک ویژه امام علی (ع) بجنورد، واقع در خیابان شهریار، بعد از بیمارستان امام علی (ع)، قرار دارد و از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ تا ۱۳ پذیرای مراجعان است.