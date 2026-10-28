به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مصطفی بازوند رئیس هیأت کشتی بسیج استان مازندران در پیامی، قهرمانی مقتدرانه و زودهنگام تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان را تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

قهرمانی مقتدرانه و زودهنگام شیرمردان تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آوردگاه جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان، نمایش باشکوهی از اقتدار، غیرت و تعصب جوانانی بود که با اقتدا به مرام مولای متقیان، مردانه پا بر تشک کشتی گذاشتند. پهلوانان سرافراز ما بار دیگر ثابت کردند که هرگاه پای نام مقدس ایران اسلامی به میان آید، با تمام وجود برای اعتبار پرچم سه رنگ کشورمان می‌جنگند.

کشتی برای ملت ایران و به‌ویژه مردم پهلوان‌پرور و علوی‌تبار مازندران، بخشی از هویت، تعصب ملی و میراث فتوت و جوانمردی ماست که ریشه در ارادت و عشق به شاه مردان، امیرالمؤمنین (ع) دارد. تماشای غیرت مثال‌زدنی این دلیرمردان که تا آخرین نفس پای عزت و آبروی ورزش کشور ایستادند، در کنار اشک شوق قهرمانان و طنین سرود غرورآفرین ایران در قلب آستانه، خستگی را از تن ملت بیرون کرد و موجی از غرور، عزت و امید را به خانه‌های مردم به ارمغان آورد.

اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ کشتی بسیج استان مازندران، به تک‌تک این قهرمانان باغیرت و متعصب، خانواده‌های صبورشان، مربیان دلسوز، کادر فنی هوشمند و مسئولان فدراسیون که شبانه‌روز پای این تیم ایستادند و مجاهدت کردند، دست‌مریزاد و خداقوت عرض می‌نمایم. این فتح شیرین و تاریخ‌ساز، گوارای وجود ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) باد.