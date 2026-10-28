مسابقات کاتای ساحلی هیئت کاراته کیش با حضور ورزشکاران، مربیان، داوران و خانواده‌های ورزشکاران در ساحل بانوان کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات کاتای ساحلی هیأت کاراته کیش با هدف توسعه ورزش بانوان و نمایش توانمندی‌های فنی ورزشکاران در بخش کاتا برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رده‌های مختلف کمربندی با هم رقابت کردند.

نتایج مسابقات در جدول ها و کمربندهای ورزشکاران اعلام شد:

کمربند مشکی ـ جدول الف: مقام اول رزمعرفت، مقام دوم نرجس سالاری و مقام سوم آرام شفیعی.

کمربند مشکی ـ جدول ب: مقام اول حلما پروری، مقام دوم ساره رضایی و مقام سوم رها نصیری و فاطمه‌زهرا دادشاهی.

کمربند مشکی ـ جدول پ: مقام اول فاطمه نقی‌زاده، مقام دوم پرنیا خرمدل و مقام سوم آیسان حسینی‌نژاد و سوین ثروتمند.

کمربند قهوه‌ای: مقام اول مهرسا صالح، مقام دوم فرزانه آموزگار و مقام سوم پرنیا عباسی و سارا محسنی.

کمربند قهوه‌ای ـ جدول ب: مقام اول ملورین غلامی، مقام دوم فاطمه شرافت و مقام سوم فاطیما میرزایی و سارینا تاکرزاده.

کمربند قهوه‌ای ـ جدول پ: مقام اول نجمه راهدار، مقام دوم سنا معصومی و مقام سوم مهرسانا یوسفی و ندا هیبت‌زایی.

کمربند بنفش: مقام اول کوثر کوهپیما، مقام دوم همتا سلطانی‌نژاد و مقام سوم ثنا رئیسی.

کمربند سبز ـ جدول الف: مقام اول فاطمه مروتی، مقام دوم فاطمه اخلاصی‌نژاد و مقام سوم سوگند مولایی‌نژاد و کیمیا شهریارنسب.

کمربند سبز ـ جدول ب: مقام اول الناز مرتضی‌پور، مقام دوم مهنا شه‌بخش و مقام سوم مائده حداد و مهشید بصیری.

کمربند سبز و آبی: مقام اول فاطمه زارعی، مقام دوم زهرا شرافت و مقام سوم نازنین رفیعی و دایانا سهرابیان.

کمربند آبی ـ جدول الف: مقام اول سدنا رحیمی، مقام دوم پرنیا یحیی‌زاده و مقام سوم وانیا امیری‌پور و لیانا امیری‌پور.

کمربند نارنجی: مقام اول کژال کوهپیما، مقام دوم رقیه رئیسی و مقام سوم پرنسا غنیمتی و مائده فردرئیسی.

کمربند زرد: مقام اول سدنا مریدی، مقام دوم آتریسا عربی و مقام سوم گلاره رشنو و آتوسا احمدی.

مسابقات با همراهی مربیان، داوران و خانواده‌های ورزشکاران برگزار شد و زمینه‌ای برای رقابت سالم، ارتقای مهارت‌های فنی و تقویت حضور بانوان در فعالیت‌های ورزشی فراهم آورد.