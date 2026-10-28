رونمایی از نسخه خطی تاریخ بیهقی اهدایی رهبر شهید در کتابخانه حرم رضوی
نسخه خطی تاریخ بیهقی با قدمت ۲۴۱ سال اهدایی رهبر شهید انقلاب در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی روز گذشته در آیین رونمایی از این کتاب در قالب سه شنبه های فرهنگی گفت: در مجموع ۵۵ نسخه خطی از تاریخ بیهقی در کتابخانههای ایران و خارج کشور وجود دارد که سه نسخه از آن در کتابخانه آستان قدس است.
سید رضا صداقت حسینی ادامه داد: این نسخه خطی در سال ۱۲۰۷ قمری به خط نستعلیق ۲۱ سطری در ۲۱۰ برگ و در ابعاد ۲۷ در ۱۷/۵ سانتیمتر کتابت و مهرماه سال ۱۳۸۶ توسط رهبر شهید انقلاب به این کتابخانه اهدا شده است.
کارشناس جذب و اهدای مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی نیز گفت: نثر بیهقی نمونه اعلای سبک خراسانی است و از طرفی، هنر جانبخشیدن به روایتها در نثر او درخشان است و موسیقی کلام در نثر بیهقی نیز در خدمت اندیشه او قرار دارد.
مصطفی فرزانه ادامه داد: بیهقی دبیر دیوان غزنویان بود و انتظار میرفت در خدمت پادشاهان باشد و تاریخ آنها را بنویسد ولی او کارش را به آیینه تمامنمایی از جامعه روزگار خودش تبدیل کرد.
ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی از تاریخنگاران و نویسندگان برجسته خراسانی قرن چهارم و پنجم هجری قمری است که تاریخ بیهقی را به زبان فارسی تالیف کرده است.